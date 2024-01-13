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По объектам, производящим снаряды и БПЛА: в Минобороны РФ сообщили о групповом ударе по целям ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

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Сергей Гусаров
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды и беспилотники. Наряду с этим в Минобороны РФ заявили, что за сутки только на Донецком направлении спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 320 человек, четыре танка и ещё несколько единиц техники. Более 280 боевиков ВСУ были уничтожены в результате действий ВС РФ на Краснолиманском направлении.
По объектам, производящим снаряды и БПЛА: в Минобороны РФ сообщили о групповом ударе по целям ВПК Украины
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-служба Минобороны России сообщила о нанесённом утром 13 января групповом ударе по украинским военным объектам.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды (калибра. — RT) 155 мм, 152 мм и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты», — заявили в МО.

Накануне в ведомстве рассказали, что за неделю Вооружённые силы РФ нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве, модернизации и ремонте самолётов, беспилотников, бронетехники, а также пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

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Обстановка на линии соприкосновения

По данным Минобороны, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» во взаимодействии с артиллерией и авиацией за минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

По оценкам российской стороны, противник потерял здесь до 35 человек, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777 производства США. В районе города Волчанск (Харьковская область) был уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Уничтожены более 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30.

На Донецком направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Юг», ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

По данным МО, противник потерял здесь убитыми и ранеными до 320 человек, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Новодонецкое и Новомихайловка (ДНР). Противник потерял свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.

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На Запорожском направлении подразделения ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Жеребянки (Запорожская область).

Уточняется, что противник потерял до 50 человек, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники группировок войск ВС РФ за сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 131 районе.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 21 украинский БПЛА, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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