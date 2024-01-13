Экс-замминистра Украины: ситуация для ВСУ тяжёлая из-за российских БПЛА
- РИА Новости
В эфире телеканала «Прямой» он отметил, что нет оснований для заявлений о том, что в следующем году ВСУ смогут захватить Крым, а ещё через год быть под Москвой.
По его словам, на некоторых направлениях ситуация «наиболее горячая», а Киев лишился своего главного преимущества на поле боя. Тука добавил, что теперь беспилотники России имеют десятикратное численное превосходство над украинскими дронами.
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские военные эффективно противодействуют дронам ВСУ.