Глава ВМС Украины: российские военные эффективно противодействуют дронам ВСУ
- РИА Новости
«Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023 годах, уже не пройдёт в 2024 году», — сказал он интервью изданию «Украинская правда».
Неижпапа отметил, что теперь ВСУ необходимо менять стратегию, а также технические характеристики.
По его словам, у России имеется мощный промышленный комплекс.
Ранее Чешское радио написало, что российские запасы БПЛА превосходят ВСУ в восемь раз.