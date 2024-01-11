RT в Telegram
Подпишись

Глава ВМС Украины: российские военные эффективно противодействуют дронам ВСУ

Короткая ссылка
Бойцы российской армии научились эффективно противодействовать украинским беспилотникам, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.
Глава ВМС Украины: российские военные эффективно противодействуют дронам ВСУ
  • РИА Новости

«Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023 годах, уже не пройдёт в 2024 году», — сказал он интервью изданию «Украинская правда».

Неижпапа отметил, что теперь ВСУ необходимо менять стратегию, а также технические характеристики.

По его словам, у России имеется мощный промышленный комплекс.

Ранее Чешское радио написало, что российские запасы БПЛА превосходят ВСУ в восемь раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить