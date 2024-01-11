Глава ВМС Украины: российские военные эффективно противодействуют дронам ВСУ

Бойцы российской армии научились эффективно противодействовать украинским беспилотникам, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

«Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023 годах, уже не пройдёт в 2024 году», — сказал он интервью изданию «Украинская правда».

Неижпапа отметил, что теперь ВСУ необходимо менять стратегию, а также технические характеристики.

По его словам, у России имеется мощный промышленный комплекс.

Ранее Чешское радио написало, что российские запасы БПЛА превосходят ВСУ в восемь раз.