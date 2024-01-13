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МО: ночью нанесён удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА

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ВС России ночью нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА.
МО: ночью нанесён удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров сообщил, что наземные силы ВС Украины за сутки не проявляли никакой активности на Краснолиманском направлении.

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