ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более 280 военнослужащих
Минобороны России в ежедневной сводке заявило, что потери украинских войск в ходе боёв на Краснолиманском направлении фронта составили более 280 человек личного состава.
- AP
- © Libkos
Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки российскими военными были отражены две атаки противника.
Также в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
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