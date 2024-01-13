Минобороны России: в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
- AFP
По данным ведомства, под удар попал склад 27-й реактивной бригады противника в районе города Волчанска.
Кроме того, ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА.
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