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Минобороны России: в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ

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Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Минобороны России: в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ
  • AFP

По данным ведомства, под удар попал склад 27-й реактивной бригады противника в районе города Волчанска.

Кроме того, ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА.

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