Минобороны России: в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, под удар попал склад 27-й реактивной бригады противника в районе города Волчанска.

Кроме того, ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА.