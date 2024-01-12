По предприятиям ВПК и пунктам дислокации ВСУ: в Минобороны РФ заявили о 23 групповых ударах по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, задействованным в производстве и ремонте самолётов, беспилотников и бронетехники. Как заявили в Минобороны РФ, при ударах применялись в том числе ракетные комплексы «Кинжал». Наряду с этим ВКС России и силы ПВО за неделю сбили украинские самолёты Су-25 и Су-27, а также вертолёт Ми-8.

Пресс-служба Минобороны России опубликовала сводку о ходе специальной военной операции в период с 6 по 12 января.

По данным ведомства, за это время Вооружённые силы РФ нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. При ударах применялись в том числе гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» и БПЛА.

Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве, модернизации и ремонте самолётов, беспилотников, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

Наряду с этим удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. По словам официального представителя МО генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель ударов была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Брифинг Министерства обороны РФ

Обстановка на линии соприкосновения

По данным Минобороны, на Купянском направлении СВО в течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение на отдельных участках и отразили в общей сложности 27 атак и контратак штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое (Харьковская область).

Противник за неделю потерял здесь свыше 585 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пусковую установку РСЗО «Град».

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы 63-й, 66-й механизированных бригад, 100-й и 125-й бригад территориальной обороны, 5-й и 13-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Торское, Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

По оценке МО, противник в этом секторе потерял до 995 человек убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак противника. Огневое поражение было нанесено формированиям 22, 28, 42 и 93-й механизированных, а также 3, 5 и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка (ДНР).

Противник потерял за указанный период более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять ББМ «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили семь атак противника. Огневое поражение было нанесено формированиям ВСУ в районах н. п. Новомихайловка, Парасковиевка, Павловка (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

ВСУ потеряли здесь до 850 человек, три танка, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе н. п. Работино.

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Наряду с этим российские военные поразили живую силу и технику 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Малая Токмачка, Вербовое, Новопрокоповка и Работино (Запорожская область).

Противник потерял до 230 военнослужащих, три танка, десять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На Херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения противника были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра и на острова.

Наряду с этим российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 121-й бригады теробороны ВСУ в районах н. п. Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка (Херсонская область). В результате противник потерял убитыми и ранеными до 275 человек. Также были уничтожены танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.

По словам Игоря Конашенкова, в течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.

Авиация ВКС РФ и средства противовоздушной обороны за неделю сбили самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за прошедшую неделю уничтожили две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станцию радиоэлектронной борьбы.