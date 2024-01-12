ВС России сорвали попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские войска сорвали попытки диверсантов ВСУ высадиться на левом берегу Днепра и островах.

«На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова», — заявили в Минобороны России.

Также сообщается, что 48 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии за прошедшую неделю.

Помимо этого, ВС России с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине.