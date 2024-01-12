ВС России с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине
- РИА Новости
Об этом информирует Минобороны России.
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.
Отмечается, что поражены предприятия украинского ВПК, где осуществлялись производство и ремонт самолётов, беспилотников, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерии.
Кроме того, нанесены удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее российские артиллеристы уничтожили в ДНР крупный опорный пункт Вооружённых сил Украины.