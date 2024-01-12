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ВС России с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине

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Вооружённые силы России за период с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине в рамках специальной военной операции.
ВС России с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

Отмечается, что поражены предприятия украинского ВПК, где осуществлялись производство и ремонт самолётов, беспилотников, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерии. 

Кроме того, нанесены удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее российские артиллеристы уничтожили в ДНР крупный опорный пункт Вооружённых сил Украины.

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