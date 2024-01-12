Вооружённые силы России нанесли удар на Украине по объектам украинской армии, где хранится поставленное странами Запада вооружение.

Об этом заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Российская армия усилила свои атаки, достигая и военных объектов, где хранилось различное западное вооружение», — говорится в публикации.

Как отметил Лейрос, ВС России применили стратегию ведения интенсивных боёв, которая нанесла серьёзный ущерб структуре войск ВСУ, а также истощила оборонительный арсенал Киева.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что массированные удары Вооружённых сил России по военным объектам на территории Украины вызвали шок среди стран Североатлантического альянса.