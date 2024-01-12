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Генерал ВСУ Кривонос: ВС России могут продвинуться на Купянском направлении

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Генерал Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российские войска обладают возможностями для продвижения на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России могут продвинуться на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом бывший военный сказал в эфире телеканала «Прямой».

По словам Кривоноса, на этих двух направлениях в настоящий момент идут серьёзные бои.

«С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперёд», — признал он.

Кривонос добавил, что украинская армия сталкивается с серьёзным дефицитом боеприпасов, в том числе мин, что парализует атаки ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении, заставив противника отступить.

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