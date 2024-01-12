Генерал ВСУ Кривонос: ВС России могут продвинуться на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом бывший военный сказал в эфире телеканала «Прямой».
По словам Кривоноса, на этих двух направлениях в настоящий момент идут серьёзные бои.
«С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперёд», — признал он.
Кривонос добавил, что украинская армия сталкивается с серьёзным дефицитом боеприпасов, в том числе мин, что парализует атаки ВСУ.
Ранее стало известно, что ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении, заставив противника отступить.