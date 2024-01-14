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Минобороны: ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево

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Вооружённые силы России поразили склад авиабоеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево, расположенном в Днепропетровской области Украины.
Минобороны: ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Поражён склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области», — говорится в сводке.

Кроме того, российская армия уничтожила 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Ранее Минобороны России заявило, что российские военные нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и дроны, высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе комплексом «Кинжал».

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