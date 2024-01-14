Минобороны: ВС России поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Поражён склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области», — говорится в сводке.
Кроме того, российская армия уничтожила 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.
Ранее Минобороны России заявило, что российские военные нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и дроны, высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе комплексом «Кинжал».