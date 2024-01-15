Ударами ракетных войск и артиллерии: ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ

Российские военные в ходе работы на Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Раздоловки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. ВСУ потеряли в этом секторе свыше 200 военнослужащих, а также танк и три боевые машины пехоты. Наряду с этим была поражена база горючего для военной техники ВСУ.

Ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в ходе спецоперации поразили базу горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 142 районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка (ЛНР), Спорное (ДНР) и Пшеничное (Запорожская область), а также три тактические ракеты «Точка-У».

Обстановка на направлениях СВО

Российские военнослужащие на Купянском направлении спецоперации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки (Харьковская область).

Наряду с этим поражены скопления военнослужащих и техники ВСУ в районах Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Противник потерял на этом направлении до 20 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

Как уточнили в российском Минобороны, в результате уничтожены более 160 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ «Акация».

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах н. п. Весёлое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, а также танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, 13 автомобилей и две САУ «Гвоздика».

Кроме того, в районе н. п. Курахово (ДНР) поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии поразили формирования 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).

По оценкам МО РФ, противник потерял свыше 140 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, а также 3-й и 14-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Вербовое, Работино и Новопокровка (Запорожская область). Противник потерял до 20 боевиков, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также восемь автомобилей и САУ «Гвоздика».

Удары по опорным пунктам противника

В Минобороны РФ опубликовали кадры работы штурмовиков Су-25 на Донецком направлении. Как следует из сообщения ведомства, лётчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника.

Отработав по целям, экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Получили боевую задачу, вышли в район цели парой. Произвели пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, далее — маневрирование и выход на аэродром посадки. Все снаряды легли точно в цель!» — приводит ведомство слова лётчика Су-25 с позывным Джимми.