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МО: войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении 140 человек

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Украинская армия в течение суток потеряла более 140 военных на Южно-Донецком направлении, сообщило российское Министерство обороны. Также уничтожены две бронемашины. Удары по противнику нанесла группировка «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии.

Поражение нанесено формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, говорится в сводке Минобороны.

«Потери противника составили: свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявило министерство.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев ранее рассказал, что на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

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