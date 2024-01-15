МО: войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении 140 человек
Поражение нанесено формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, говорится в сводке Минобороны.
«Потери противника составили: свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявило министерство.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев ранее рассказал, что на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.