Три пункта дислокации ВСУ уничтожены на Южно-Донецком направлении
Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, отмечается, что в течение суток российскими войсками были пресечены пять попыток ВСУ провести ротацию боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского.
Сообщается, что потери противника составили два пикапа, три миномётных расчёта и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными.
Ранее российские артиллеристы уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком.
Также ВС России уничтожили польскую самоходку Krab с помощью «Краснополя».