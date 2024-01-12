Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что в течение суток российскими войсками были пресечены пять попыток ВСУ провести ротацию боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского.

Сообщается, что потери противника составили два пикапа, три миномётных расчёта и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее российские артиллеристы уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком.

Также ВС России уничтожили польскую самоходку Krab с помощью «Краснополя».