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ВС России отрабатывали подготовку к штурму Марьинки на точной копии позиций ВСУ

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Военнослужащий ВС России с позывным Чивас рассказал, что российские военные для подготовки к штурму ключевых высот в Марьинке создали на полигоне в Донецкой Народной Республике точную копию украинских позиций.
ВС России отрабатывали подготовку к штурму Марьинки на точной копии позиций ВСУ
  • РИА Новости

«У нас была сначала разведка: подняли дрон. Всё полностью зафиксировали: все их огневые точки, где у них блиндажи, где любой поворот. Потом мы это всё изучали. Я когда запрыгнул... я знать должен направление — не искать где что, а уже знать, что вот тут — поворот, вот тут — блиндаж, вот тут — лучше гранату кинуть… Это отрабатывалось, это рисовалось на бумаге, потом выкапывалась, а потом это всё уже тренировалось», — рассказал он.

Отмечается, что в намеченное время начался штурм, а когда российские военные начали подходить к позициям ВСУ, то украинские военные увидели российских бойцов, поняли, что будет контактный бой и начали бежать с занятых позиций.

«Когда мы уже к окопам подошли, вторая группа, которая была «на замане», по ней начала работать артиллерия. Они (ВСУ), получается, отвлеклись на вторую группу — они по ней начали работать, а мы в этот момент уже подошли к окопам... Естественно, враг нас увидел, поднялся и начал тикать. Мы не стали в спину их добивать — пускай бегут… А мы уже гранаты достали, позачищали окопы, запрыгнули туда, все точки зачистили и доложили, что всё, точка взята… В общем, когда мы взяли эту позицию, украинцы посыпались — это был ключевой момент. Они потеряли важную позицию. Она была важная», — рассказал военный.

Уточняется, что при подготовке штурма особое внимание уделялось организации взаимодействия, связи с командным пунктом, навыкам ведения огня из любого стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ручных гранатомётов, качественному выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

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