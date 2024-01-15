ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ

Вооружённые силы России в рамках специальной военной операции поразили базу горючего для военной техники украинской армии.

Об этом информирует российское Минобороны.

Место, где располагалась база, не уточняется.

Отмечается, что также нанесены удары по 109 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях.

Кроме того, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска в районе населённого пункта Курахово в ДНР уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.