RT в Telegram
Подпишись

ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ

Короткая ссылка
Вооружённые силы России в рамках специальной военной операции поразили базу горючего для военной техники украинской армии.

Об этом информирует российское Минобороны.

Место, где располагалась база, не уточняется.

Отмечается, что также нанесены удары по 109 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях.

Кроме того, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска в районе населённого пункта Курахово в ДНР уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить