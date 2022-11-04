«Она никуда не делась»: Путин напомнил о старой идее руководства Польши по поглощению Украины

В Польше сохраняется идея поглощения Украины, сформированная Варшавой ещё перед Второй мировой войной, заявил Владимир Путин. Ранее в СВР отмечали, что США и Польша прорабатывают планы по установлению контроля над «историческими владениями» на Украине. Кроме того, Путин подчеркнул, что столкновение с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежно.

Москва неизбежно пришла бы к столкновению с неонацистским режимом на Украине, но позднее ей пришлось бы это делать с худших позиций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России.

«Столкновение с неонацистским режимом — столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом — было неизбежным, и, если бы в феврале не были бы предприняты соответствующие действия с нашей стороны, всё было бы то же самое, только с худших для нас позиций», — сказал Путин.

По его словам, ситуацию до той стадии, когда она стала самоубийственной для самого украинского народа и смертоносной для России, довели «так называемые друзья» Киева: «И мы видим это даже по характеру боевых действий — просто удивительно, что там происходит: как будто украинцев не существует, бросают как в топку — и всё».

Глава государства подчеркнул, что Украина, украинский народ стали первой и главной жертвой «намеренной возгонки ненависти к русским, к России», тогда как в РФ всегда с уважением и теплотой относились и относятся к украинскому народу.

Об уроках истории

Владимир Путин также подчеркнул, что Москва, начав специальную военную операцию, взяла на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжёлой ситуации. В этой связи российский лидер напомнил о событиях 1941 года, когда оттягивалось принятие решений по обороне СССР, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения нацистской Германии на Советский Союз.

«Да, сейчас тоже непросто, трудно, горько ещё и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ, по сути, противостояние идёт внутри одного народа, так же как это было после потрясений 1917 года, людей снова стравили. Тогда иностранные державы грели руки на трагедии нашего народа. Им было плевать и на белых, и на красных, они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наёмников, они абсолютно безжалостны к её гражданам. За их счёт продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа», — пояснил президент.

При этом Путин констатировал, что россияне никогда не позволят Западу реализовать усилия по распаду и уничтожению РФ: «Будем защищать своё Отечество так же, как наши героические предки».

О польской идее поглощения Украины

Кроме того, Владимир Путин отметил, что идея определённой части политического бомонда Польши по созданию великого государства от Балтийского моря до Чёрного, которая продвигалась перед Второй мировой войной, по-прежнему жива, и в Варшаве от неё не отказались.

«А идейка-то — она жива. И идея поглощения Украины —она никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах», — заметил глава государства.

В апреле директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. Позднее он подчеркнул, что киевская хунта добровольно сдаёт Варшаве государственный суверенитет. По его словам, польская сторона ради прикрытия своих планов по захвату Западной Украины даже готова к более активному сотрудничеству по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале опубликовал будущую, по мнению западных аналитиков, карту Украины. На ней значительная часть украинских территорий относится к России, Польше, Румынии и Венгрии.