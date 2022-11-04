Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом на Украине
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«Ситуацию на Украине её так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа», — подчеркнул глава государства на встрече с историками и религиозными деятелями.
По словам российского лидера, столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным.
«И если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, всё было бы то же самое, только с худших для нас позиций», — сказал Путин.
По словам президента, украинский народ является первой и главной жертвой намеренной возгонки ненависти к России.
При этом Путин отметил, что Россия с уважением относится к народу Украины, несмотря на текущее трагическое противостояние.