Путин заявил о безжалостности стран Запада к жителям Украины

Иностранные государства, поставляющие Украине оружие и перебрасывающие наёмников, безжалостны к украинскому народу, они продвигают свои интересы, заявил президент России Владимир Путин.

«И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наёмников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к её гражданам», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Он отметил, что иностранные государства продвигают свои интересы, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа.

Также Путин заявил, что Россия с уважением относится к народу Украины.