Путин заявил о безжалостности стран Запада к жителям Украины
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«И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наёмников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к её гражданам», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Он отметил, что иностранные государства продвигают свои интересы, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа.
Также Путин заявил, что Россия с уважением относится к народу Украины.