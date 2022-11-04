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Путин заявил о безжалостности стран Запада к жителям Украины

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Иностранные государства, поставляющие Украине оружие и перебрасывающие наёмников, безжалостны к украинскому народу, они продвигают свои интересы, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о безжалостности стран Запада к жителям Украины
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наёмников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к её гражданам», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Он отметил, что иностранные государства продвигают свои интересы, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа.

Также Путин заявил, что Россия с уважением относится к народу Украины.

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