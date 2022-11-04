Путин: бандеровское руководство Украины думает только о деньгах в западных банках

Российский президент Владимир Путин заявил, что бандеровское политическое руководство Украины думает только о деньгах, спрятанных в западных банках.

«Вот это бандеровское руководство, оно думает, наверное, только в основном о деньгах, которые спрятаны в западных банках, я имею в виду политическое руководство прежде всего», — сказал президент на встрече с историками и религиозными деятелями.

Также он заявил, что украинские власти «используют бандеровцев для того, чтобы выслуживаться перед теми, кто контролирует их миллионы и миллиарды в этих западных банках».

Путин добавил, что в Киеве не думают о возможных последствиях того, что происходит сегодня.

Также российский президент заявил о безжалостности стран Запада к жителям Украины.