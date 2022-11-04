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Путин назвал Россию уникальной цивилизацией

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Россия является уникальной цивилизацией, выстраивать преподавание её истории нужно внимательно, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин назвал Россию уникальной цивилизацией
  • kremlin.ru

«Россия формировалась как единая крупная мировая держава, … как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом её особенность. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с историками и представителями традиционных религий России.

Он отметил, что выстраивать преподавание истории России необходимо самым внимательным образом.

Ранее Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

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