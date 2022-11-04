Путин назвал Россию уникальной цивилизацией

Россия является уникальной цивилизацией, выстраивать преподавание её истории нужно внимательно, заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия формировалась как единая крупная мировая держава, … как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом её особенность. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с историками и представителями традиционных религий России.

Он отметил, что выстраивать преподавание истории России необходимо самым внимательным образом.

Ранее Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.