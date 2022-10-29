«Запад пытается сломать базовые устои»: грузинский политик — о национальной идентичности и диалоге с Москвой

Геополитический вектор Грузии должен быть ориентирован на Россию. Об этом в интервью RT заявил генеральный секретарь партии «Консервативное движение» Шота Мартыненко. По его словам, действующие в республике прозападные силы пытаются подорвать традиционные ценностные ориентиры грузинского общества, в том числе упразднить христианскую идентичность народа. Мартыненко также рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться грузинским консерваторам в их стремлении противостоять диктату Запада в политике и медиапространстве республики.

— «Консервативное движение» — довольно молодая партия, созданная в прошлом году. Каковы её основные цели и задачи?

— До учреждения партии мы создали медиаорганизацию «Альт-Инфо». То есть мы уже существуем несколько лет. Наша политическая активность опирается на понимание того, что западная либеральная идея по своей сути антихристианская, она подразумевает упразднение грузинской и христианской идентичности. То есть это агрессивная атака на ценности Грузии, нашу церковь, высмеивание наших традиций, попытка создать в обществе впечатление, что грузинство — это позор, что-то отсталое и молодёжи от него надо отказываться.

Всё это ежедневная реальность, создаваемая западными силами, которые доминируют в медиапространстве. В политике они контролируют большую часть партий, неправительственные организации. Причём там это доминирование на таком катастрофическом уровне, что стало понятно: если не выступить против западного диктата, в конечном счёте грузинский народ и государство перестанут существовать. Поэтому мы начали прорывать эту медиаблокаду, потом создали партию, поскольку почувствовали очень внушительную поддержку со стороны народа.

Особенно после 5 июля прошлого года, когда наша организация сорвала позорную попытку провести гей-парад в Тбилиси, организовав митинг. И после этого нас стали настолько массово поддерживать, что мы решили официально создать партию и попытаться поменять политический расклад в Грузии.

Раньше мы думали, что невозможно в стране эффективно существовать в виде партии, выступающей против либерального Запада. Но на сегодняшний день мы стали одной из самых крупных партий в стране, у нас один из самых рейтинговых телеканалов. Теперь мы намерены менять в корне геополитический и идеологический курсы страны: мы считаем, что Грузия должна строить стратегические отношения с Россией.

— Вас обвиняют в том, что вы ультраконсервативная и пророссийская партия, хотя вы не делаете из этого секрета, верно?

— Формулировка «пророссийская» не самая правильная. Мы прогрузинские и считаем, что геополитический вектор Грузии должен быть направлен на Россию. Наша главная цель — это сохранение грузинской идентичности.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, 2019 год

РИА Новости

© Антон Подгайко

— Что вы подразумеваете под грузинской идентичностью? Какие, на ваш взгляд, попираются грузинские традиции и устои?

— База нашей идентичности — это христианская мораль, которая попирается напрямую. Есть попытки ослабить церковь, выдумать компроматы против священнослужителей. Стремление переступить через те линии, через которые в принципе нельзя переступать. Частые выпады, когда журналисты типа Габунии оскорбляют чувства верующих и так далее, — это целенаправленный удар по нашим устоям. Это формирование реальности, в которой ты или должен отказаться от своих ценностей, или же отреагировать. Если реакции нет, значит, в твоей стране уже не существует системы морали.

Что же касается попыток провести у нас гей-парад, то для Запада это уже религия, идеология. Это преподаётся в школах, в детсадах. И в это они реально верят, и в этом направлении они пойдут до конца — ломать устои, на основе которых народы могут самоорганизовываться. Следовательно, какие-то западные силы, которые активно финансируются, — им будет легче контролировать такие маленькие государства, как Грузия. То есть там не будет никаких объединяющих ценностей, с помощью которых мы будем сопротивляться внешнему вмешательству. Поэтому эти базовые устои они (Запад. — RT) пытаются сломать и тем самым сломать наш народ, наше единство, нашу мораль.

— Чем предлагают заменить ваши ценности?

— Разрушение семьи как очага, как главной формулы сохранения государственности и ценностей, которые формируются вокруг идеи семьи, — это явно прослеживается в законодательных действиях Запада. Они прямо требуют принимать как можно более жёсткие законы в этом направлении. Просто репрессивные методы ведения политической жизни.

Нас прямо требуют запретить, и наше телевидение, и нашу партию, арестовать лидеров. При этом такие требования идут не просто от каких-то непонятных второстепенных политиков, а сам посол Америки (посол США в Грузии Келли Дегнан. — RT) открыто говорит, что «Альт-Инфо» и «Консервативное движение» должны быть упразднены, а их лидеры арестованы.

Шота Мартыненко

Мы слышим, что Запад — это демократия, Запад — это защита права выражать свою волю. Но на самом деле это не так. Как Запад видит либеральную демократию, мы хорошо на себе почувствовали во времена Саакашвили. Когда они практически устроили современный ГУЛАГ — с пытками, с истязаниями тысяч людей. Все, кто мыслил не по-западному, были среди тех, кого могли репрессировать. И это Запад называл демократией, на которую нужно ориентироваться.

— Получается, западные политические элиты влияют на официальный Тбилиси?

— Можно сказать, до недавнего времени посол США во многом определял политику Грузии. Они прямо диктовали, кого назначать, кого арестовать и так далее. Во время попытки переворота в 2019 году в эфире было видно, что люди призывают народ войти в парламент и сами уже бьются с полицией… Вот этих людей Запад заставил выпустить. То есть у Америки и Запада колоссальное влияние и колоссальные рычаги давления.

Благо в последний год наша власть начала активно отбиваться. Потому что уже стало ясно, что их припёрли к стенке. От них начали требовать — или открывайте второй фронт, или вас могут скинуть. Но, конечно, грузинская власть не пойдёт на такое. И против них активно начали организовывать что-то вроде «майдана». И сейчас мы видим, что их риторика уже открыто антиамериканская. Они прямо говорят, что Америка пытается втянуть нас в войну против России.

— Как при таком давлении «Консервативное движение» ещё до сих пор существует?

— За счёт поддержки населения и существуем. Грузия — это особая страна, особый народ. Там слишком сильно влияние христианства. Прямая атака на христианство приводит к тому, что люди сплачиваются ещё больше.

Но чем больше народ даёт отпор, тем агрессивнее становится атака Запада. Если раньше им не приходилось говорить, что закрывайте вот этот канал, арестуйте этого и так далее, то сейчас уже есть арестованные с нашей стороны. Людям дали по пять лет тюрьмы по абсурдным причинам.

Представители посла (США. — RT) были на каждом из заседаний судов. Они просто диктовали, что вот этих надо арестовать. Поэтому сплочённость с нашей стороны беспрецедентная. Например, 2 июля, когда была очередная попытка провести позорный гей-фестиваль, мы вывели на улицу 15—20 тыс. человек. И маршем прошлись по всему Тбилиси, а потом сожгли флаги Евросоюза и НАТО перед офисом ЕС — вот это была демонстрация силы.

С другой стороны, если кто-то хочет провести «майдан» и они думают, что на их стороне может быть сила, мы показываем, что это не совсем так. И если они готовы защищать свою правду, то правда — за нами, и мы будем готовы защищать её намного упорнее.

Шота Мартыненко

— А если кто-то сказал бы: «Почему запрещают? Представители секс-меньшинств такие же люди, у них есть права…»

— Парад — это демонстрация, направленная на нормализацию определённого образа жизни, который патологичен. Как, например, и трансгендерность. Это психическое заболевание. И если мы будем демонстрировать это широкой массе людей, особенно детям, и говорить, что патология — это норма, мы рискуем получить ещё больший масштаб подобных психических отклонений. Поэтому мы должны сойтись на принципах нормальности, которые должны соблюдаться в общей среде. Пусть у себя дома каждый что хочет, то и делает, но трансгендеры, педофилы или нудисты, например, не должны устраивать массовые демонстрации с требованием признать их нормальными.

— Вы упомянули, что основатели «Консервативного движения» вышли из интернет-издания «Альт-Инфо». Как долго этот ресурс просуществовал, с какими сложностями вы сталкивались? Чего вы добились за это время? Можно ли сказать, что вы изначально подумывали о политической партии, просто это была некая подготовка?

— Мы и делали медиаорганизацию именно для того, чтобы потом создать партию. Мы понимали, что ни одна крупная медиаорганизация Грузии, финансируемая Западом, нас не будет освещать. Они просто закроют штору — и как будто мы не существуем. Поэтому мы начали прорывать эту блокаду. Создали («Альт-Инфо». — RT) официально в 2019 году. И это, по сути, уже была политическая организация, у которой есть свой рупор.

Вначале из-за недостатка финансирования мы вещали только в соцмедиа, но при этом мы столкнулись с колоссальными проблемами. И через определённое время, когда либералы увидели, что мы слишком популярны и у нас был самый просматриваемый YouTube-канал среди политических каналов Грузии, нас начали просто удалять на Facebook*. Мы создаём — через пару недель или месяцев опять удаляют, не дают набирать подписчиков.

Дальше было ещё хуже. Наш главный ресурс был на YouTube, и через неделю (после начала СВО. — RT) он просто исчез. И по сей день нам запрещено создавать канал, без объяснений. Поэтому нам приходится действовать окольными путями. Открываем канал с другим названием, через наш Telegram его сразу же пиарят, потому что наши зрители уже знают, что нас надо искать в Telegram. Но потом канал опять удаляют... И так далее.

Протест против гей-парада в Грузии

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© Nicolo Vincenzo Malvestuto/SOPA Images/LightRocket

— Очень похоже на RT…

— Да, нас просто открыто заблокировали в западных соцсетях. Однако мы вещаем по всей Грузии, у нас лицензия. Но и там не всё гладко. Один из крупнейших провайдеров кабельного телевидения в Грузии с долей 35% — Silknet — просто отключил нас. И ни суд, ни власти не реагируют. Просто американский посол сказал: «Их отключите». Но мы привыкли и уверены, что в конце концов нас включат и будут вынуждены смириться с нашим существованием.

— То есть вы верите в успех?

— Обязательно. Мы не только верим, мы уверены, что доминирование Запада закончится. Однополярный мир закончен. И возможности их (Запада. — RT) диктата серьёзно пошатнулись. Наши силы и поддержка будут нарастать. Многое ещё, конечно, зависит от фронта. Но и там тоже видно, что американская власть ослабевает.

— В Грузии есть ещё одно политическое движение, название которого созвучно вашему, — Консервативная партия. Какие у вас основные отличия? И присматриваетесь ли вы к каким-то политическим силам, с которыми могли бы вступить в альянс, чтобы усилить своё влияние?

— В стратегическом плане мы готовы сотрудничать со всеми, кто идеологически и геополитически согласен с нашим видением. Наша медиаорганизация освещает и помогает всем. Если раньше было представление, что консерватизм и антизападная позиция — это удел прошлых поколений, а новое поколение — оно начисто уже стало проамериканским и там нечего уже решать, то по нашей партии видно, что поддержка — это как раз в основном молодые люди.

Мы — новая молодая часть (общества. — RT), которая не боится прямо формулировать свои мысли. Мы считаем, что активный диалог, налаживание контактов, налаживание знакомств — это главное, что надо делать на международном уровне в направлении России. Поэтому мы часто здесь бываем. Это широко освещается по всем, конечно, и нашим, и либеральным СМИ Грузии. И консервативная часть нашего общества, которая является большинством, это активно поддерживает.

— Какие цели и задачи вы перед собой ставили в этот приезд?

— Во все приезды ставим одни и те же цели — как можно больше контактов. Медиагруппы, политические группы, министры, депутаты и так далее.

Шота Мартыненко

— Попытки возобновить диалог с Москвой и раньше предпринимались политическими силами Тбилиси, но успеха на этом фронте мы не видели. Почему сейчас вы верите в то, что это получится?

— Раньше эффективность того, что делали, была небольшой, исходя из того, что не было идеологического подтекста. Теперь же у нас чёткая идеологическая линия. Мы, консерваторы, видим главной целью защиту нашей христианской идентичности. И Россия, страна с христианской культурой, — это естественный союзник для нас. Поэтому я не считаю, что какие-то сложности будут в процессе диалога.

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— А можно поподробнее про вашу партию? Сколько в ней человек?

— У нас нет этой практики — официально регистрировать членов. Но, как я уже говорил, мы провели акцию, где было 15—20 тыс. человек. Это колоссальная цифра для Грузии. Надо понимать: помимо нас, в стране есть только две силы, способные вывести столько людей, — правящая партия и коалиция всего прозападного крыла.

— У вас довольно амбициозные политические планы. Сколько бы вы, например, хотели занять мест в парламенте?

— Мы не считаем, что должны бороться за места, это ничего не изменит. Сейчас я не буду делать какие-то голословные заявления, но мы считаем, что если мы так будем продолжать, то вполне сможем побороться и за власть.

— Антироссийские настроения, как мы видим, растут в Грузии. С началом специальной военной операции менялась их динамика. Можно ли говорить о русофобских тенденциях в стране?

— Русофобии как таковой там и в помине нет. Огромное количество русских переехали в Грузию. И туристов много. Если бы там кто-то агрессивно относился к россиянам, я не думаю, что столько людей туда поехали бы.

Антироссийская акция в Грузии

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© Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency

— То есть создаётся картина роста антироссийских настроений?

— Да. Но эта попытка была неэффективна. Потому что сейчас надо создать эту картину, и неделю или две шумят. Но все это видят — и, наоборот, в народе возникает уже контрагрессия. Так не принято в Грузии. На данный момент в стране огромное количество русских, которые живут на каждом шагу, и мы не найдём ни одного видео, чтобы кто-то избивал кого-то или жёстко оскорблял… Если такое видео вдруг появится, реакция общества будет очень негативной.

— Как «Консервативное движение» относится к конфликту на Украине? И как вы оцениваете позицию официального Тбилиси по этому вопросу?

— Конфликт на Украине — это попытка Запада стравить всех соседних естественных союзников России, чтобы испорченные отношения пришлось исправлять десятилетиями. Я считаю, что украинцы и русские — это один народ. И стравить единый народ, притом что в будущем этим людям явно придётся жить совместно, —худшую участь сложно представить. И все понимают на Западе, что из этого конфликта Украина не выйдет победителем. И такого расчёта ни у кого не было, но при этом Запад свою выгоду получит.

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То же самое они хотят сделать в Грузии — разжечь огонь войны уже на южных рубежах России, и мы этого не должны допустить. Это и в наших жизненных интересах, и в интересах РФ. Что касается позиции власти, мы рады, что Тбилиси начал придерживаться антизападной риторики. И рады, что они не втянулись в требования присоединиться к санкциям, которые и экономически, и политически нам невыгодны.

— Не страшно вам? Запад довольно немилосердно относится ко всем странам, которые поддерживают Россию и не поддерживают рестрикции против неё... И иногда даже санкции могут коснуться самих этих государств.

— Думаю, санкции — это самое безобидное из того, что они могут сделать. А они могут попытаться организовать новый «майдан». В Тбилиси люди понимают, что втянуть могут и нас. Они понимают, что Запад не остановится ни перед чем. Он готов использовать любые методы как против политиков, которые мешают реализации их геополитических интересов, так и против отдельных стран. Но наш интерес — дружить с Россией. Поэтому мы обязаны бороться.

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