Премьер Грузии напомнил, что страна не присоединится к санкциям против России
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«В первый же день, и сегодня, и завтра, всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа. Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить... Со стороны Грузии экономических санкций не будет», — сказал он журналистам, его слова приводит Интерфакс.
Он напомнил, что Грузия хочет «мира, стабильности и развития».
Гарибашвили подчеркнул, что не одобряет участия добровольцев в боевых действиях на Украине, но призывает поддержать украинцев отправкой гумпомощи.
25 февраля он также заявил, что Грузия, с учётом национальных интересов и интересов народа, не планирует принимать участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит стране и населению.