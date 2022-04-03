Премьер Грузии напомнил, что страна не присоединится к санкциям против России

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Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа, заявил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.
Премьер Грузии напомнил, что страна не присоединится к санкциям против России
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«В первый же день, и сегодня, и завтра, всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа. Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить... Со стороны Грузии экономических санкций не будет», — сказал он журналистам, его слова приводит Интерфакс.

Он напомнил, что Грузия хочет «мира, стабильности и развития».

Гарибашвили подчеркнул, что не одобряет участия добровольцев в боевых действиях на Украине, но призывает поддержать украинцев отправкой гумпомощи.

25 февраля он также заявил, что Грузия, с учётом национальных интересов и интересов народа, не планирует принимать участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит стране и населению.

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