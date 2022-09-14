В Грузии после идеи Киева о «втором фронте» против России предложили провести референдум

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал призыв Украины открыть «второй фронт» против России.

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал в эфире грузинского Первого канала.

«Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет», — сказал политик.

При этом Кобахидзе подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает идею «второго фронта».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что страна достигла двузначных показателей экономического роста благодаря правильной позиции по украинскому кризису.

В апреле Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.

Он напомнил, что Грузия хочет «мира, стабильности и развития».