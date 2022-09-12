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Премьер Грузии заявил об экономическом росте в стране благодаря верной позиции по Украине

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Грузия достигла двузначных показателей экономического роста благодаря правильной позиции по украинскому кризису. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Премьер Грузии заявил об экономическом росте в стране благодаря верной позиции по Украине
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что после 24 февраля большинство стран столкнулись с новыми вызовами.

«Тогда у нас состоялось обсуждение, и если бы не наша правильная позиция, то, возможно, сегодня у нас был бы не двузначный экономический рост, а экономическое падение, как и во всём мире», — приводит его слова ТАСС.

В апреле Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.

Он напомнил, что Грузия хочет «мира, стабильности и развития».

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