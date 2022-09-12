Премьер Грузии заявил об экономическом росте в стране благодаря верной позиции по Украине
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Он отметил, что после 24 февраля большинство стран столкнулись с новыми вызовами.
«Тогда у нас состоялось обсуждение, и если бы не наша правильная позиция, то, возможно, сегодня у нас был бы не двузначный экономический рост, а экономическое падение, как и во всём мире», — приводит его слова ТАСС.
В апреле Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.
Он напомнил, что Грузия хочет «мира, стабильности и развития».