«Боязнь потрясений»: к чему могут привести попытки Саакашвили «раскачать ситуацию» в Грузии после парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в стране парламентские выборы «мирными, справедливыми, безопасными и демократическими». По предварительным данным, правящая партия «Грузинская мечта» смогла сохранить большинство в парламенте. Однако оппозиционные политики не согласны с таким результатом и обвиняют власти в подтасовке голосов. Ранее бывший глава республики Михаил Саакашвили объявил о «массовой мобилизации» грузинской оппозиции, призвав сторонников выйти на улицы, чтобы опротестовать результаты выборов. Впрочем, как считают эксперты, статистика ЦИК Грузии отвечает царящим в обществе настроениям. Поэтому оппозиция вряд ли сможет организовать новую «революцию роз», полагают политологи.

Прошедшие в Грузии парламентские выборы были

справедливыми, мирными, демократичными и безопасными. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили.

«Грузия смогла провести мирные, справедливые, безопасные и демократические выборы. Можно сказать, европейские выборы. Несмотря на сложнейшие и беспрецедентные вызовы, вчерашние выборы ещё раз показали всему миру, что наша страна продолжает демократический путь», — сказала политик.

Зурабишвили также подчеркнула, что голосование прошло без существенных нарушений.

В то же время экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал местную оппозицию к протестным выступлениям.

«Обращаюсь ко всем представителям оппозиционных партий, неважно, какие вы получили результаты, сейчас не время конкуренции, голос каждого из вас должен быть защищён», — заявил политик в эфире телеканала «Мтавари Архи».

Он также считает, что сейчас грузинская оппозиция должна сконцентрироваться на формировании коалиции в парламенте против партии Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».

Михаил Саакашвили

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Напомним, Михаил Саакашвили стал президентом Грузии в 2004 году в результате «революции роз». В 2013 году он покинул Грузию, против него в стране было открыто несколько уголовных дел по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств. Политик обосновался на Украине и принял активное участие в местной политике.

Однако Саакашвили рассчитывает со временем вернуться в Грузию, где сейчас продолжает действовать основанная им партия «Единое национальное движение» (ЕНД).

Также по теме «Последствия геополитической инженерии Запада»: как протесты в Тбилиси могут повлиять на вектор внешней политики Грузии После акций протеста в Тбилиси власти Грузии пошли на уступки оппозиции, согласившись провести предстоящие в 2020 году парламентские...

Ранее эта организация заявила о планах сделать своего лидера главой правительства в случае победы на выборах. Экс-президент, в свою очередь, объявил, что готов стать премьером на двухлетний срок, чтобы поставить Грузию на путь развития.

Впрочем, накануне Саакашвили сказал, что не намерен возглавлять правительство.

«Меня не интересует то, какую я буду занимать позицию. Главное, на чём мы сейчас должны сфокусировать своё внимание, — это на создании правительства, действующего в интересах народа», — заявил политик.

Акция протеста грузинской оппозиции, инициированная Саакашвили, началась в воскресенье днём в Тбилиси перед зданием парламента. Её участники требуют провести досрочные парламентские выборы.

«Выборы не были действительными, мы ещё раз заявляем, что не признаём итоги этих выборов и требуем проведение новых парламентских выборов, досрочных выборов», — приводят РИА Новости слова одного из активистов.

Ранее член оппозиционного «Национального движения» Ника Мелия назвал минувшие выборы войной.

«И мы эту войну не проиграли», — добавил политик.

Протестный потенциал

Впрочем, эксперты сомневаются, что протесты оппозиции могут привести к каким-либо серьёзным последствиям. Как отметил в комментарии RT политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев, Саакашвили «постарается раскачать ситуацию», но он не располагает достаточной поддержкой в Грузии, чтобы спровоцировать серьёзную нестабильность и вернуться в страну.

«От Саакашвили ранее ушла часть соратников, так что его ресурсы не так велики. К тому же грузинские политики и силовики понимают опасность беспорядков. Саакашвили, безусловно, пользуется поддержкой внешних сил — таких стран, как Турция и Великобритания. Иностранные игроки хотели бы с помощью Саакашвили добиться обострения российско-грузинских отношений. Однако вряд ли он сможет мобилизовать вокруг себя всю грузинскую оппозицию», — считает Арешев.

По его словам, Саакашвили и его партия работают на радикализацию общественных настроений. Для этого оппозиция эксплуатирует существующие в стране проблемы.

«Но, несмотря на это, популярность Саакашвили находится на уровне 10—15%», — добавил Арешев.

Предвыборный митинг оппозиционной партии «Единое национальное движение» 29 октября 2020 года

AFP

© Vano Shlamov

Похожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Николай Силаев.

«Противников у Саакашвили в Грузии больше, чем сторонников, поэтому вряд ли организованные им протесты приведут к госперевороту. Грузинская оппозиция не едина, и Саакашвили для неё — не главная фигура», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Глава ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала «несерьёзными» обвинения в фальсификации выборов, звучащие со стороны оппозиции.

«Оценки, подразумевающие, что по пути кто-то что-то поменял, являются несерьёзными — будь то протокол или ЦИК. Это абсурд и оценки прошлого века, которые развитая Грузия стёрла из своей истории», — заявила Жвания.

Она также добавила, что за выборами наблюдали более 80 тыс. представителей политических партий, около 47 тыс. местных наблюдателей, 6 тыс. представителей СМИ, а также международные наблюдатели.

Также по теме Негативный отзыв: как возможное назначение Саакашвили в кабмин Украины может повлиять на отношения Киева и Тбилиси Предупреждение со стороны Грузии об ответе на возможное назначение Михаила Саакашвили вице-премьером Украины — это давление на Киев....

МВД республики возбудило 12 уголовных дел в связи с преступлениями во время парламентских выборов, об этом 1 ноября сообщил замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе. Кроме того, начато производство по 16 административным правонарушениям. К примеру, поводом для такого расследования стала потасовка, произошедшая возле избирательного участка в субботу между сторонниками правящей партии и оппозиции. Во время драки пострадали журналисты, всего полиция задержала девять человек.

Напомним, выборы в грузинский однопалатный парламент прошли в субботу, 31 октября. В них приняли участие 48 партий и два политических блока. Основными соперниками на выборах стали правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и основанное Саакашвили «Единое национальное движение», которое объединилось с несколькими партиями в предвыборный блок «Объединённая оппозиция — Сила в единстве».

Выборы в грузинский парламент проходят по смешанной системе. Ранее 77 депутатов из 150 избирались по пропорциональной, 73 — по мажоритарной. В 2020 году это соотношение изменилось: сейчас по пропорциональной системе будет избрано 120 депутатов, а по мажоритарной — только 30.

При голосовании по мажоритарной системе победителем считается кандидат, набравший более 50% голосов в округе. В случае, если ни один кандидат не наберёт нужного количества голосов, объявляется второй тур. При этом на выборах в Грузии действует достаточно низкий проходной барьер — чтобы попасть в парламент, партии достаточно набрать более 1% голосов.

Чтобы сформировать правительство, партия должна суммарно заручиться не менее 40,54% голосов избирателей. В противном случае парламентские фракции должны договориться о коалиционном кабмине. Если политики не смогут прийти к соглашению, в стране назначаются перевыборы.

Как сообщили в ЦИК Грузии, по итогам подсчёта голосов с 97,09% участков, в парламент прошли девять политических сил.

Заседание парламента Грузии

РИА Новости

© Александр Имедашвили

По предварительным данным, «Грузинская мечта» набирает 48,05% голосов, блок «Объединённая оппозиция — Сила в единстве» получает 27,07% голосов.

Как ранее сообщили в грузинской ЦИК, явка на выборы составила 56,11%.

При этом в восьми одномандатных округах Тбилиси будет проведён второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Кроме того, перевыборы состоятся и в четырёх из 12 одномандатных округов за пределами столицы.

Запрос на стабильность

Оппозиционный блок «Национальное движение — Сила в единстве» ещё до оглашения предварительных итогов голосования приступил к переговорам с другими оппозиционными партиями о формировании коалиции в парламенте. Об этом сообщил один из лидеров блока Заал Удумашвили.

В то же время исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил, что партия получила парламентское большинство.

«По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии. — RT) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов», — сказал Кобахидзе.

Офис объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси

РИА Новости

© Александр Имедашвили

По мнению экспертов, «Грузинская мечта» имеет все шансы остаться правящей партией в Грузии.

«Что касается обвинений, которые выдвигает оппозиция, то на этих выборах тщательно следили за тем, чтобы подсчёт был корректным, не было фальсификаций в пользу «Грузинской мечты», поэтому этот результат вполне совпадает с настроениями населения», — говорит Силаев.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Арешев. Он напомнил, что победу «Грузинской мечты» ранее прогнозировали и социологические службы. Говоря о результатах парламентских выборов, эксперт обратил внимание на тот факт, что политическая мозаика Грузии стала более пёстрой благодаря снижению проходного барьера до 1% с действовавшей ранее планки в 5%.

«То, что «Грузинская мечта» вышла в лидеры, закономерно, поскольку население боится нового общественного раскола и нестабильности. Эти явления ассоциируются с Саакашвили и его сторонниками. Хотя граждане испытывают разочарование и по отношению к правящей партии, боязнь потрясений всё же сильней. На фоне общей для постсоветского пространства ситуации политической турбулентности победа «Грузинской мечты» должна поспособствовать относительному спокойствию в стране», — полагает Арешев.