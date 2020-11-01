«Боязнь потрясений»: к чему могут привести попытки Саакашвили «раскачать ситуацию» в Грузии после парламентских выборов
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Прошедшие в Грузии парламентские выборы были
справедливыми, мирными, демократичными и безопасными. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили.
«Грузия смогла провести мирные, справедливые, безопасные и демократические выборы. Можно сказать, европейские выборы. Несмотря на сложнейшие и беспрецедентные вызовы, вчерашние выборы ещё раз показали всему миру, что наша страна продолжает демократический путь», — сказала политик.
Зурабишвили также подчеркнула, что голосование прошло без существенных нарушений.
В то же время экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал местную оппозицию к протестным выступлениям.
«Обращаюсь ко всем представителям оппозиционных партий, неважно, какие вы получили результаты, сейчас не время конкуренции, голос каждого из вас должен быть защищён», — заявил политик в эфире телеканала «Мтавари Архи».
Он также считает, что сейчас грузинская оппозиция должна сконцентрироваться на формировании коалиции в парламенте против партии Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».
- Михаил Саакашвили
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Напомним, Михаил Саакашвили стал президентом Грузии в 2004 году в результате «революции роз». В 2013 году он покинул Грузию, против него в стране было открыто несколько уголовных дел по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств. Политик обосновался на Украине и принял активное участие в местной политике.
Однако Саакашвили рассчитывает со временем вернуться в Грузию, где сейчас продолжает действовать основанная им партия «Единое национальное движение» (ЕНД).
Ранее эта организация заявила о планах сделать своего лидера главой правительства в случае победы на выборах. Экс-президент, в свою очередь, объявил, что готов стать премьером на двухлетний срок, чтобы поставить Грузию на путь развития.
Впрочем, накануне Саакашвили сказал, что не намерен возглавлять правительство.
«Меня не интересует то, какую я буду занимать позицию. Главное, на чём мы сейчас должны сфокусировать своё внимание, — это на создании правительства, действующего в интересах народа», — заявил политик.
Акция протеста грузинской оппозиции, инициированная Саакашвили, началась в воскресенье днём в Тбилиси перед зданием парламента. Её участники требуют провести досрочные парламентские выборы.
«Выборы не были действительными, мы ещё раз заявляем, что не признаём итоги этих выборов и требуем проведение новых парламентских выборов, досрочных выборов», — приводят РИА Новости слова одного из активистов.
Ранее член оппозиционного «Национального движения» Ника Мелия назвал минувшие выборы войной.
«И мы эту войну не проиграли», — добавил политик.
Протестный потенциал
Впрочем, эксперты сомневаются, что протесты оппозиции могут привести к каким-либо серьёзным последствиям. Как отметил в комментарии RT политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев, Саакашвили «постарается раскачать ситуацию», но он не располагает достаточной поддержкой в Грузии, чтобы спровоцировать серьёзную нестабильность и вернуться в страну.
«От Саакашвили ранее ушла часть соратников, так что его ресурсы не так велики. К тому же грузинские политики и силовики понимают опасность беспорядков. Саакашвили, безусловно, пользуется поддержкой внешних сил — таких стран, как Турция и Великобритания. Иностранные игроки хотели бы с помощью Саакашвили добиться обострения российско-грузинских отношений. Однако вряд ли он сможет мобилизовать вокруг себя всю грузинскую оппозицию», — считает Арешев.
По его словам, Саакашвили и его партия работают на радикализацию общественных настроений. Для этого оппозиция эксплуатирует существующие в стране проблемы.
«Но, несмотря на это, популярность Саакашвили находится на уровне 10—15%», — добавил Арешев.
- Предвыборный митинг оппозиционной партии «Единое национальное движение» 29 октября 2020 года
- AFP
- © Vano Shlamov
Похожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Николай Силаев.
«Противников у Саакашвили в Грузии больше, чем сторонников, поэтому вряд ли организованные им протесты приведут к госперевороту. Грузинская оппозиция не едина, и Саакашвили для неё — не главная фигура», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Глава ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала «несерьёзными» обвинения в фальсификации выборов, звучащие со стороны оппозиции.
«Оценки, подразумевающие, что по пути кто-то что-то поменял, являются несерьёзными — будь то протокол или ЦИК. Это абсурд и оценки прошлого века, которые развитая Грузия стёрла из своей истории», — заявила Жвания.
Она также добавила, что за выборами наблюдали более 80 тыс. представителей политических партий, около 47 тыс. местных наблюдателей, 6 тыс. представителей СМИ, а также международные наблюдатели.
МВД республики возбудило 12 уголовных дел в связи с преступлениями во время парламентских выборов, об этом 1 ноября сообщил замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе. Кроме того, начато производство по 16 административным правонарушениям. К примеру, поводом для такого расследования стала потасовка, произошедшая возле избирательного участка в субботу между сторонниками правящей партии и оппозиции. Во время драки пострадали журналисты, всего полиция задержала девять человек.
Напомним, выборы в грузинский однопалатный парламент прошли в субботу, 31 октября. В них приняли участие 48 партий и два политических блока. Основными соперниками на выборах стали правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и основанное Саакашвили «Единое национальное движение», которое объединилось с несколькими партиями в предвыборный блок «Объединённая оппозиция — Сила в единстве».
Выборы в грузинский парламент проходят по смешанной системе. Ранее 77 депутатов из 150 избирались по пропорциональной, 73 — по мажоритарной. В 2020 году это соотношение изменилось: сейчас по пропорциональной системе будет избрано 120 депутатов, а по мажоритарной — только 30.
При голосовании по мажоритарной системе победителем считается кандидат, набравший более 50% голосов в округе. В случае, если ни один кандидат не наберёт нужного количества голосов, объявляется второй тур. При этом на выборах в Грузии действует достаточно низкий проходной барьер — чтобы попасть в парламент, партии достаточно набрать более 1% голосов.
Чтобы сформировать правительство, партия должна суммарно заручиться не менее 40,54% голосов избирателей. В противном случае парламентские фракции должны договориться о коалиционном кабмине. Если политики не смогут прийти к соглашению, в стране назначаются перевыборы.
Как сообщили в ЦИК Грузии, по итогам подсчёта голосов с 97,09% участков, в парламент прошли девять политических сил.
- Заседание парламента Грузии
- РИА Новости
- © Александр Имедашвили
По предварительным данным, «Грузинская мечта» набирает 48,05% голосов, блок «Объединённая оппозиция — Сила в единстве» получает 27,07% голосов.
Как ранее сообщили в грузинской ЦИК, явка на выборы составила 56,11%.
При этом в восьми одномандатных округах Тбилиси будет проведён второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Кроме того, перевыборы состоятся и в четырёх из 12 одномандатных округов за пределами столицы.
Запрос на стабильность
Оппозиционный блок «Национальное движение — Сила в единстве» ещё до оглашения предварительных итогов голосования приступил к переговорам с другими оппозиционными партиями о формировании коалиции в парламенте. Об этом сообщил один из лидеров блока Заал Удумашвили.
В то же время исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил, что партия получила парламентское большинство.
«По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии. — RT) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов», — сказал Кобахидзе.
- Офис объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси
- РИА Новости
- © Александр Имедашвили
По мнению экспертов, «Грузинская мечта» имеет все шансы остаться правящей партией в Грузии.
«Что касается обвинений, которые выдвигает оппозиция, то на этих выборах тщательно следили за тем, чтобы подсчёт был корректным, не было фальсификаций в пользу «Грузинской мечты», поэтому этот результат вполне совпадает с настроениями населения», — говорит Силаев.
Похожей точки зрения придерживается и Андрей Арешев. Он напомнил, что победу «Грузинской мечты» ранее прогнозировали и социологические службы. Говоря о результатах парламентских выборов, эксперт обратил внимание на тот факт, что политическая мозаика Грузии стала более пёстрой благодаря снижению проходного барьера до 1% с действовавшей ранее планки в 5%.
«То, что «Грузинская мечта» вышла в лидеры, закономерно, поскольку население боится нового общественного раскола и нестабильности. Эти явления ассоциируются с Саакашвили и его сторонниками. Хотя граждане испытывают разочарование и по отношению к правящей партии, боязнь потрясений всё же сильней. На фоне общей для постсоветского пространства ситуации политической турбулентности победа «Грузинской мечты» должна поспособствовать относительному спокойствию в стране», — полагает Арешев.
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