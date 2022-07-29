«Способствовал резкому укреплению позиций»: как Персидский поход заложил основы политики Российской империи на Кавказе

300 лет назад начался Персидский поход Петра I. По его итогам Российская империя установила контроль над большей частью западного побережья Каспийского моря и заключила на выгодных для себя условиях мир с Персией. Однако, по словам историков, после смерти Петра I российские правители из сиюминутных соображений отказались от большей части территориальных приобретений на Кавказе. Из-за этого в конце XVIII — начале XIX веков петровскую инициативу по присоединению Кавказа пришлось реализовывать заново.

29 июля 1722 года начался Персидский поход Петра I. После того как русские войска одержали победы над несколькими проперсидскими правителями Восточного Кавказа, многие жители региона добровольно изъявили желание перейти под власть России. Под контролем империи оказались обширные территории на западных берегах Каспийского моря, что создало предпосылки для мирного и безопасного развития региона. Однако вскоре после смерти Петра I официальный Санкт-Петербург передал эти земли Персии, чтобы несколько десятилетий спустя снова признать необходимость контроля над ними и начать за них борьбу.

«Беспорядки угрожали безопасности границ»

В начале XVIII столетия Персия резко активизировала усилия по установлению контроля над Восточным Кавказом. В итоге ряд ранее независимых территорий на западных берегах Каспийского моря признали себя персидскими вассалами. Тем не менее, как отмечают историки, это не способствовало установлению мира и спокойствия в регионе. Кроме того, в персидских владениях росло влияние Османской империи.

«Ситуация на Кавказе беспокоила российские власти. Беспорядки там потенциально угрожали безопасности южных границ империи. Вдобавок Пётр I мечтал о налаживании торговых связей с Индией и получал просьбы со стороны представителей христианских народов Закавказья освободить их от персидского и турецкого владычества», — рассказал RT методист тюменского исторического парка проекта «Россия — Моя история» Василий Малов.

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В 1721 году отряды лезгинского предводителя Дауд-бека совершили нападение на город Шемахы (территория современного Азербайджана), в ходе которого избили русских купцов и разграбили их лавки, нанеся ущерб на 500 тыс. рублей.

«Это был колоссальный урон, который сейчас измерялся бы миллиардами рублей. Ограбление российских купцов стало спусковым крючком войны», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН доктор исторических наук Андрей Богданов.

По его словам, астраханский губернатор Артемий Волынский доложил Петру I о случившемся, подчеркнув, что этот инцидент может стать удобным поводом для наведения порядка на берегах Каспийского моря. Император с такими доводами согласился. Кроме того, персидский шах в это время потерпел поражение от вторгшихся в его страну афганских племён, и Персию охватила смута. Её слабость могла подтолкнуть Турцию к тому, чтобы расширить свою зону влияния на Кавказе.

Зимой 1721—1722 годов Россия стала готовиться к походу на Каспийское море. Началось строительство новых судов. Был сформирован особый военный корпус, в состав которого вошли Астраханский и Ингерманландский пехотные полки и по одному батальону от ещё 20 пехотных полков. Переброска войск из центральных регионов России в Астрахань происходила в начале лета 1722 года по Волге.

Пётр I

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В конце июля в Астрахань прибыл Пётр I, а 29 числа того же месяца российская флотилия во главе с Фёдором Апраксиным направилась к Аграханскому заливу. С этой даты в современной историографии принято отсчитывать начало Персидского похода.

Персидский поход

Российская флотилия состояла из 274 судов, на которых перемещались 22 тыс. пехотинцев. Параллельно по суше из Царицына к Каспию двигались 22 тыс. кавалеристов. 8 августа войска объединились у реки Аграхань.

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Российские силы по берегу Каспийского моря двинулись в южную часть современного Дагестана, отразив по пути нападения отдельных проперсидски настроенных местных правителей. К русской армии присоединились конные отряды кабардинских князей.

Впереди основных сил двигался отряд на транспортных кораблях. Когда флотилия подошла к Дербенту, правители города горячо приветствовали военных и заверили их в желании перейти под власть Российской империи.

В конце августа основные силы российской армии без боя прошли Тарки, а 3 сентября подошли к Дербенту. Его правитель вместе со знатными горожанами встретил Петра и преподнёс ему серебряные ключи от ворот крепости. Император принял делегацию милостиво и не стал вводить войска в город. По словам историков, жители Дербента были искренне рады видеть русских военных, так как надеялись, что они смогут навести на Кавказе порядок и установить прочный мир. За несколько дней под контроль российской армии перешли все окрестности Дербента.

«Пётр I получал сигналы от грузинских и армянских элит, что его ждут в Закавказье. Поэтому русская армия готовилась к дальнейшему продвижению на юг», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Российский флот

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Христианские правители Закавказья начали собирать войска для объединения их с русской армией. В Карабахе активизировалось антиперсидское национально-освободительное движение. Но планы Петра и его союзников оказались нарушены из-за непогоды. Во время осенних штормов затонула часть российских судов с провиантом, фуражом, артиллерией и боеприпасами, направлявшихся в Дербент. Пётр I оставил на Восточном Кавказе гарнизоны и с основными силами армии вернулся в Астрахань.

Командовать российскими войсками на западных берегах Каспийского моря император оставил своего родственника, генерала Михаила Матюшкина, который в конце 1722 года организовал несколько морских экспедиций. По итогам одной из них был занят персидский город Решт.

Весной 1723-го Турция, воспользовавшись слабостью Персии, активизировала свои действия на Кавказе, захватив Восточную Грузию, Восточную Армению и Азербайджан. Российские войска перешли к ответным действиям летом. Пётр I в зону боевых действий в этот раз не выезжал и руководил армией с территории Российской империи.

Вступление императора Петра I в Тарки

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Ещё в 1722 году жители Баку отправили Петру I письмо, в котором уведомляли о своей готовности перейти под власть Российской империи. Однако когда посланцы Петра прибыли к воротам города, местные власти, находившиеся под влиянием агентов Дауд-бека, их впустить отказались. Поэтому первой задачей российской армии в ходе кампании 1723 года стало установление контроля над Баку.

Прибыв к стенам города летом, российские войска начали его осаду. В это время горожане схватили враждебно настроенного к России султана, бросили его в тюрьму и связались с Матюшкиным, заявив, что готовы передать ему город. 6 августа 1723 года российский корпус занял Баку.

Убедившись в силе русской армии, персидские власти запросили мира. 23 сентября 1723 года был подписан Петербургский договор, провозгласивший стороны союзниками, а Персия в обмен на военную помощь официально передавала России Дербент и Баку, а также провинции Гилян, Мазендеран и Астрабад.

«Персидский поход способствовал резкому укреплению позиций России на Кавказе», — подчеркнул Василий Малов.

Карта прикаспийских территорий в XVIII веке

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Однако в 1725 году, вскоре после смерти Петра I, официальный Санкт-Петербург пересмотрел свою политику на кавказском направлении. В столице считали, что на содержание этих территорий уходит слишком много денег и что из-за них может начаться новая война с соседями. При императрице Анне Иоанновне, руководствуясь этими соображениями, с Персией в 1732 году подписали Рештский трактат, а в 1735-м — Гянджинский трактат, по которым практически все территориальные приобретения Петра I на Кавказе возвращались под персидский контроль. В обмен на это власти Персии пообещали, что не будут проводить сепаратные переговоры с Османской империей, но своё обещание нарушили практически сразу после подписания документа.

По словам историков, в результате событий 1730-х годов Кавказ на несколько десятилетий превратился в дестабилизирующий фактор для южных границ Российской империи. В конце XVIII — начале XIX века Санкт-Петербургу пришлось возвращаться к политике, которую в регионе проводил Пётр I, и присоединять Кавказ заново.