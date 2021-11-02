«Новый этап в истории»: как Россия стала империей

300 лет назад Россия была официально провозглашена империей, а царь Пётр I принял титул императора. По словам историков, это стало результатом побед российского оружия и превращения России в одну из наиболее могущественных европейских держав. Обретение статуса империи стало началом нового этапа в истории страны, который ознаменовался резким ростом её влияния на мировой арене.

2 ноября 1721 года царь Пётр I принял титул Императора Всероссийского, преобразовав тем самым Россию в империю. Это послужило началом нового этапа в истории страны, который ознаменовался резким ростом её влияния на мировой арене.

Формирование предпосылок

«Основа стремления Петра к созданию империи была заложена у него ещё в детские годы отцом, Алексеем Михайловичем. Для его обучения грамоте использовалась книга «Александрия» о военных походах Александра Македонского. Другим образцом государственного деятеля для Петра стал Юлий Цезарь, чьи «Записки о галльской войне» он также читал. Таким образом, имперская концепция управления была заложена в мировосприятие Петра с юных лет», — рассказал в беседе с RT профессор СПбГУ Павел Кротов.

Став самостоятельным правителем, Пётр активно занялся развитием российской армии и созданием флота. В Азовских походах он нанёс болезненное поражение Турции, а затем занялся подготовкой к войне со Швецией, которая ранее лишила Россию выхода к Балтийскому морю.

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По словам историков, Пётр осознавал, что для развития экономики и наращивания военной мощи России необходим флот. При этом он тщательно изучал чужой опыт. Во время пребывания в Европе в рамках Великого посольства он не только налаживал политические контакты с главами других государств, но и посещал заводы, мастерские, верфи, арсеналы. Многие из соратников Петра в это время обучались различным ремёслам либо изучали мореплавание.

В 1700 году Россия в союзе с Данией и Саксонией вступила в войну против Швеции, королём которой незадолго до этого стал молодой Карл XII. В начале войны российские войска потерпели крупное поражение от шведов под Нарвой. Однако Пётр I проанализировал свои ошибки и быстро восстановил армию. В 1702—1704 годах его войска одержали ряд серьёзных побед в Прибалтике и взяли под свой контроль Неву.

Карл XII попытался изменить ход войны, вторгнувшись в 1708 году в Россию. Вскоре в тайные переговоры с ним вступил украинский гетман Иван Мазепа, заставив шведского короля поверить в перспективу полного разгрома Петра I. Однако в 1709 году российская армия нанесла шведам сокрушительное поражение в Полтавской битве. Карл XII и Мазепа бежали в Турцию.

«После победы под Полтавой начали формироваться предпосылки для провозглашения России империей. Существует предположение, что это должно было произойти в 1711 году», — рассказал Кротов.

Полтавская битва

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Однако, по мнению историка, Пётр I тогда не стал объявлять себя императором из-за неудачи, которая постигла его в Прутском походе против Турции. Подходящий момент для преобразования России в империю, по словам эксперта, наступил на фоне полной победы над Швецией и подписания Ништадтского мира в 1721 году.

«Победа над Швецией, поставившая Россию по влиянию вровень с ведущими европейскими державами, способствовала тому, что идея преобразования страны в империю стала актуальной», — заявил в комментарии RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.

«Обрела достаточную мощь»

«Юридически всё было оформлено так, как будто это Сенат и Синод проявили инициативу преподнести Петру титул Отца Отечества и императора. Но на самом деле автором идеи был, конечно, сам Пётр I», — заявил в разговоре с RT научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН Евгений Анисимов.

Однако, по его словам, Пётр I исходил не из честолюбивых соображений, а действовал так в стремлении подражать Римской империи как классическому государственному образцу.

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«В начале XVIII века в Европе фактически существовало две империи. Первая — это официально признанная Священная Римская империя, которая претендовала на преемственность по отношению к античному Риму и империи Карла Великого. Вторая — это Османская империя. Хотя де-юре её признавали не все, но у неё были все соответствующие признаки, а благодаря обширным владениям на Балканах её можно было причислить к европейским державам», — пояснил в комментарии RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Успех в Северной войне, по словам эксперта, резко повысил политический статус России, сделав её ещё одной великой державой.

«Россия обрела достаточную мощь для того, чтобы её мнение необходимо было учитывать при решении любого общеевропейского вопроса», — подчеркнул Захаров.

Историки отмечают, что ещё до провозглашения России империей с международным сообществом была проведена «подготовительная работа». По указу Петра I была опубликована на русском и немецком языках обнаруженная в архивах грамота германского императора Максимилиана I от 1514 года. В ней великий князь Василий III именовался «Божиею милостью цесарем и обладателем всероссийским и великим князем», а также «великим государем цесарем и обладателем всероссийским». При этом цесарями традиционно было принято называть именно императоров.

Подписание Ништадтского мира

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2 ноября 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга была проведена обедня, после которой зачитали заключённый со Швецией мирный договор, а епископ Псковский и Нарвский Феофан Прокопович выступил с проповедью, в которой перечислил достижения царя. Вслед за этим сенаторы обратились к Петру I с просьбой принять титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского. Новый титул Пётр принял под залпы орудий Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Россия официально стала империей.

По мнению Виталия Захарова, обретение нового статуса имело двойственные последствия для России.

«С одной стороны, приходилось за свой счёт вмешиваться в чужие династические войны, многие из которых России были не нужны, но с другой — это резко повысило престиж страны», — заметил эксперт.

Как отметил Павел Кротов, внутриполитическая ситуация в России после обретения страной статуса империи осталась прежней, так как царская власть имела абсолютный характер уже при отце Петра Алексее Михайловиче.

Однако внешняя политика России, по словам Евгения Анисимова, изменилась сильно.

Семилетняя война. Цорндорфское сражение

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«Внешняя политика активизировалась, в ней стал действовать примат силы, начались попытки раздела мира с другими европейскими странами», — подчеркнул эксперт.

В целом, по мнению Евгения Пчелова, обретение статуса империи сыграло огромную роль в истории России.

«Начался абсолютно новый этап в истории нашей страны. Россия стала одной из ведущих европейских держав. Это было качественным рывком для всей русской цивилизации», — подытожил Пчелов.