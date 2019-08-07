«Первая морская победа»: какую роль в истории России сыграло Гангутское сражение

305 лет назад произошла Гангутская битва, ставшая первой морской победой в истории российского флота. По её итогам Россия завладела преимуществом на море в Северной войне и получила доступ к побережью Швеции. По мнению экспертов, победа в этом сражении стала большим шагом на пути к становлению Российской империи. Как галеры Петра I помогли России обрести устойчивый выход в Балтийское море — в материале RT.

В XVI—XVII веках в результате ряда военных конфликтов Швеция захватила обширные территории, входившие ранее в состав Руси и Русского царства. Шведы установили контроль над Прибалтикой, побережьем Финского залива и Ладожского озера, а Россия осталась практически без выхода к морю. Единственный российский морской порт — Архангельск — не был предназначен для круглогодичного судоходства.

Северная война

В конце XVII века Швеция являлась одной из наиболее могущественных европейских стран. Помимо российских земель, шведы захватили часть территории Польши и Германии, а также Финляндию. В 1697 году королём Швеции стал 15-летний Карл XII. Лидеры соседних государств решили, что в силу молодости и неопытности нового монарха у них появился шанс вернуть себе утраченные земли, и Россия, Речь Посполитая, Саксония и Дания образовали Северный союз.

В 1700 году Дания и Саксония направили против Швеции свои войска. Россия объявила шведам войну, сославшись на обиды, нанесённые Петру I шведскими чиновниками во время Великого посольства 1697 года. Но боевые действия сначала разворачивались для союзников неудачно: саксонцы не смогли взять Ригу, шведский десант вынудил Данию отказаться от участия в боях, а российская армия была разбита под Нарвой.

© А. Е. Коцебу «Битва при Нарве»

В 1702 году Карл XII захватил Варшаву и через два года объявил новым королём Речи Посполитой Станислава Лещинского. В 1706 году Саксония заключила со Швецией сепаратный мирный договор, оставив Петра I в этом противостоянии один на один со шведским монархом.

Однако российская армия была уже совсем не тем слабым противником, которого шведы разгромили под Нарвой. Пока Карл XII сосредоточился на западном фронте, Пётр I проводил военные реформы — создавал регулярные части, строил крепости и развивал артиллерию. Это позволило отбить нападение флота Швеции на Архангельск и вытеснить её войска из Ингерманландии. В итоге Россия стала контролировать всё течение Невы и часть Прибалтики.

В 1708 году Карл XII развернул основные силы своей армии на восток и уже в феврале вышел к Гродно, а позднее стал двигаться в направлении Смоленска. Боевые действия шли с переменным успехом, однако постепенно Пётр смог перехватить стратегическую инициативу. Вблизи деревни Лесной российские войска разгромили шведский корпус, который шёл на соединение с основной армией Карла.

Местное население быстро покидало области, в которые вступали шведы, не оставляя захватчикам провианта и фуража. Карлу XII негде было пополнить запасы продовольствия и личный состав своих войск. Надежды шведского монарха были связаны с гетманом Войска Запорожского Мазепой, который предал Петра I и вступил с Карлом в тайную переписку, обещая ему поддержку казаков и провиант. Предатель казнил представителей казацкой старшины, пытавшихся раскрыть царю глаза на измену, и бежал к Карлу.

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Но вопреки ожиданиям шведского короля и Мазепы малороссийские города отказались подчиняться захватчикам. Казаки, мещане и крестьяне либо отступали, либо отказывались открывать перед оккупантами ворота. В итоге ряд городов Малороссии Карл и Мазепа просто сровняли с землёй.

Весной 1709 года шведы осадили Полтаву, в которой хранились запасы российской армии, однако взять город не смогли. 8 июля в решающем сражении подошедшая на помощь осаждённому городу армия под командованием Петра I разбила Карла XII, взяв в плен и частично уничтожив ядро регулярного шведского войска. Король вместе с Мазепой бежал на подконтрольные туркам территории.

После победы под Полтавой Пётр заключил новые союзнические договоры с Саксонией и Данией. В 1710 году российская армия отбила у шведов всю территорию Прибалтики. Параллельно Пётр пытался добиться высылки из Турции Карла XII. Власти Османской империи сначала дали царю соответствующее обещание, однако затем от своих слов отказались и в ноябре 1710 года объявили России войну.

В 1711 году Пётр двинулся в подконтрольную туркам Валахию, надеясь поднять на Дунае антиосманское восстание. Однако его истощенная сложным переходом армия была окружена турками, и лишь благодаря сочетанию отчаянной смелости солдат и усилий дипломатов Петру удалось вернуться в Россию, уступив османам Приазовье.

В 1713 году российские войска нанесли несколько поражений шведам на территории северо-восточной Германии. Параллельно армия Петра вступила в принадлежавшую шведам Финляндию, заняв Гельсингфорс (современный Хельсинки) и Або (современный Турку).

Гангутское сражение

Серьезной проблемой для России оставался действовавший на Балтике шведский флот. Хотя он и ослабел за время войны, но всё равно превосходил по классу российский. Шведским линейным кораблям и фрегатам Россия могла противопоставить преимущественно парусно-гребные суда, в первую очередь галеры.

«Пётр I намеревался завершить Северную войну в 1714 году, одержав на море победу, сопоставимую с Полтавской. Для этого он заключил соглашение с Данией, пообещавшей прислать ему на помощь свой флот, чтобы разгромить противника на море и высадиться в Швеции. Однако Дания его подвела, и свой флот не предоставила», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов.

Галера петровского времени на вечной стоянке в Воронеже

РИА Новости

© Михаил Кухтарев

По словам историка, убедившись, что рассчитывать на помощь датчан не стоит, Пётр I решил действовать на море сам.

Летом 1714 года российский флот, состоявший почти из ста парусно-гребных судов, сосредоточился у полуострова Гангут (современный Ханко). Наряду с морскими экипажами на кораблях находился 15-тысячный десант пехоты, которым планировалось усилить российский корпус, действовавший в Финляндии. Формально флотом командовал адмирал Фёдор Апраксин, однако на кораблях эскадры под псевдонимом шаутбенахта Петра Михайлова находился сам Пётр I.

Путь русскому флоту перегородили шведские корабли: 15 линейных, три фрегата, два бомбардирских судна и 9 галер под командованием адмирала Густава Ваттранга.

Российское командование стало готовить в одном из самых узких мест полуострова Гангут деревянный настил для перетаскивания части галер по суше. Заметившие угрозу окружения шведы разделили свой отряд: одна часть их кораблей осталась на месте, а другая выдвинулась к северному побережью полуострова.

Разделение сил шведов оказалось на руку российским морякам. Надобность в перетаскивании галер по суше отпала. Воспользовавшись штилем, обездвижившим шведские парусные корабли, состоявший из галер авангард российского флота двинулся в обход эскадры противника на вёслах вне досягаемости её орудий. 7 августа 1714 года началось морское сражение.

© Алексей Боголюбов «Сражение при Гангуте»

«Пётр I разделил галеры на 3 отряда, поставив каждому из них особые задачи. Выделение в средний отряд 11 галер, которые должны были атаковать флагманский и самый мощный корабль шведских позиций «Элефант», позволило создать перевес в силах на этом направлении. В отрядах левого и правого крыла Пётр I сосредоточил непропорционально многочисленные по сравнению с центром боевого порядка отряды пехоты, что должно было обеспечить эффективный и быстрый захват шведских галер путём абордажа, начиная со стоящих крайними и постепенно продвигаясь к середине боевого построения шведов», — пишет Павел Кротов в своей книге «Гангутская баталия 1714 года».

По словам историка, такая тактика позволяла российским морякам создавать перевес при атаке на каждое конкретное судно противника, а шведам не давала возможности эффективно применять артиллерию, так как они рисковали попасть по своим же.

В западной историографии утверждается, что шведы отбили две атаки российского флота, и лишь в ходе третьего наступления корабли Петра I смогли прорваться к позициям неприятеля. Однако Павел Кротов указывает на то, что в документах можно найти свидетельства лишь об одной атаке. А несколько наступлений, по его мнению, были придуманы шведами, чтобы представить действия своего флота в более выгодном свете.

План Петра сработал, и абордаж, в котором монарх участвовал лично, удался. 10 шведских кораблей, включая флагманский, были захвачены, остальные отступили.

Итоги битвы

«Гангутское сражение уступало по масштабам битвам, происходившим между флотами ведущих военно-морских держав той эпохи, таких как Великобритания, Франция или Испания, но это была первая морская победа российского флота, сыгравшая важную роль в дальнейшем развитии событий Северной войны», — рассказал в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

По словам Павла Кротова, по итогам Гангутского сражения Россия получила сразу несколько важных преимуществ.

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«Во-первых, российский флот освободил себе дорогу к побережью Швеции, во-вторых, шведы потеряли убитыми и пленными почти тысячу человек, а это было по меркам того времени очень много, в-третьих, победа сыграла идеологическое значение, укрепив боевой дух отечественных моряков и заставив говорить об их успехах европейские средства массовой информации», — отметил эксперт.

По случаю победы в Гангутском сражении в Санкт-Петербурге были организованы празднества. Российские войска проходили под триумфальной аркой, на которой был изображён орёл, сидевший на спине у слона (намёк на российский герб и название шведского флагмана «Элефант»). Также арка была украшена надписью: «Русский орёл мух не ловит».

Карл XII в 1714 году вернулся в Швецию и лично руководил войсками в ходе кампаний в Германии и Норвегии, однако смог добиться лишь ситуативных успехов. В декабре 1718 года он был убит при осаде крепости Фредрикстен, став последним европейским монархом, погибшим на поле боя.

В последние месяцы жизни Карла и в начале правления новой королевы Ульрики Элеоноры между Россией и Швецией прошли безрезультатные мирные переговоры в ходе так называемого Аландского конгресса.

Чтобы изменить позицию Швеции Пётр I, воспользовавшись свободой действий на Балтийском море, приказал в 1719 — 1720 годах осуществить серию десантов на шведское побережье. Царь требовал не трогать мирное население и церкви, но уничтожать укрепления и промышленные предприятия.

© Питер Шенка-младший «Подписание мирного договора в Ништадте»

Весной 1721 года между Россией и Швецией начались мирные переговоры, закончившиеся подписанием Ништадтского договора. Согласно его положениям, России отошли Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия и часть Карелии.

«Гангутское сражение было не просто демонстрацией возможностей российских моряков. Оно существенно повлияло на весь исход Северной войны и стало большим шагом к становлению Российской империи», — подытожил Павел Кротов.