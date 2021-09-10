«Выполнил великую историческую задачу»: как Ништадтский мир изменил Россию

300 лет назад был подписан Ништадтский мирный договор, завершивший одну из самых длительных войн в истории России — Северную. Успешные действия войск под командованием Петра I позволили России вернуть себе выход к Балтийскому морю и земли в Прибалтике, ранее захваченные Швецией. По словам историков, победа в Северной войне и Ништадтский договор превратили Россию в великую державу, играющую важную роль на международной арене.

10 сентября 1721 года в городе Ништадт (современный Уусикаупунки) был подписан мирный договор между Россией и Швецией, завершивший Северную войну (1700—1721). Согласно документу, к России переходила Прибалтика, а Швеция получала обратно Финляндию, занятую во время войны российскими войсками. По словам историков, восстановление доступа к Балтийскому морю и другие приобретения, сделанные по итогам Северной войны, помогли России превратиться в великую державу.

Северная война

«Причиной Северной войны стала борьба за доступ к прибалтийским территориям, открывающим России выход к Балтийскому морю. Ранее Россия владела этими землями, но в XVI—XVII веках утратила их, так как они были захвачены Швецией», — рассказал в беседе с RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.

По словам экспертов, в 1690-е годы молодой российский царь Пётр I активно занялся внешней политикой, однако столкнулся при этом с экономическими проблемами.

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«Пётр хотел построить могущественную империю. Но в те времена государства получали самые большие доходы, действуя на морских путях. Даже маленькая Голландия, не имевшая практически никаких собственных ресурсов, благодаря морю стала одним из передовых государств той эпохи. Выход к морю давал богатство, процветание, международный вес, и Пётр I это прекрасно понимал. Он осознавал, что без моря и флота не сможет эффективно развивать экономику страны», — подчеркнул в разговоре с RT профессор СПбГУ Павел Кротов.

По его словам, царь сначала хотел обеспечить России выход к Босфору, но, когда убедился в отсутствии быстрых перспектив на этом направлении, обратил внимание на Балтийское море.

Как отмечают историки, Швеция, преграждавшая России путь к Балтике, на тот момент была одной из наиболее могущественных держав Европы и мира, однако она имела много врагов.

В 1699 году Россия заключила союз с Саксонией и Данией. Год спустя датчане вторглись на территорию союзницы Швеции — Голштинии, а войска курфюрста Саксонии и короля Польши Августа II атаковали Ригу. 30 августа 1700 года войну Швеции объявила Россия.

Штурм Нотебурга в 1702 году, эпизод Северной войны

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«Королём Швеции за несколько лет до начала войны стал молодой Карл XII. Пётр считал, что ему будет несложно справиться с таким противником, однако в целом война началась для России неудачно», — рассказал в комментарии RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

При военно-морской поддержке Англии и Голландии шведы разгромили и заставили выйти из войны Данию. А осенью 1700 года Карл XII победил в Нарвском сражении российские войска.

«Карл XII совершил ошибку. После Нарвы он решил, что Россия слаба и не представляет для него серьёзной угрозы, поэтому переключился на Августа II, а Пётр I тем временем срочно проводил реформы и наращивал армию», — отметил Захаров.

Воспользовавшись тем, что шведы перебросили значительные силы в Польшу, Пётр I активизировал боевые действия в Прибалтике. 9 января 1702 года российские войска одержали первую серьёзную победу в Северной войне, разгромив шведский корпус при Эрестфере. За этим последовала целая серия сражений, победа в которых доставалась российским войскам.

В 1702—1704 годах Пётр I взял Нотебург, Ниеншанц, Ямбург, Копорье, Дерпт и Нарву. Россия установила контроль над всем течением Невы и разорвала сухопутные коммуникации между шведскими группировками на южных берегах Балтийского моря и в Карелии. Пётр I основал Санкт-Петербург и Кронштадт, а затем двинулся на помощь саксонским союзникам. По словам историков, несколько лет боевые действия шли с переменным успехом, ни одна из сторон не могла добиться решающего успеха.

29 октября 1706 года русские войска одержали крупную победу в битве при Калише, однако воспользоваться её результатами Пётр не смог, так как Август II к этому времени заключил сепаратный мир со шведами и пообещал разорвать союз с Россией. Русская армия, насчитывавшая в это время около 100 тыс. человек, начала отход вглубь страны. Карл XII довёл численность своих войск до 110 тыс. и обеспечил господство шведского флота на Балтике.

В 1707 году Карл XII начал масштабное вторжение в Россию (на территорию современной Белоруссии). Он задумал наступление на Москву и вступил в тайные переговоры с гетманом Мазепой, предавшим Петра I и пообещавшим шведам поддержку казаков в Малороссии. В 1708 году шведы попытались продвинуться на восток, но были разбиты в нескольких сражениях и повернули на Украину.

Битва при Лесной, один из эпизодов Северной войны

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«Карл XII сделал ошибку, поверив Мазепе. Тот обещал войска и поддержку населения. Но местные жители встречали шведов враждебно. Каждый город на Украине шведам приходилось брать с боем», — подчеркнул Захаров.

Одержав ряд побед над шведскими корпусами, действовавшими на других направлениях, Пётр I перебросил основные силы российской армии на Украину.

Весной 1709 года шведы стали готовиться к наступлению на Москву и осадили Полтаву, которую обороняли четырёхтысячный гарнизон и местные жители. Взять город штурмом они не смогли, а 8 июля 1709 года подошедшие к Полтаве российские войска разгромили Карла XII в Полтавской битве.

Ништадтский мир

По словам историков, Полтавская битва стала переломным моментом в войне, однако до полной победы было ещё далеко.

«Война затянулась из-за того, что у Швеции оставался сильный флот, ей оказывала материальную помощь Англия, а Пётр I совершил ошибку, когда вступил в войну с Турцией, не покончив со шведской армией», — отметил Захаров.

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Боевые действия сместились в Прибалтику, Германию и Польшу. В 1710 году российские войска заняли Лифляндию, Эстляндию, Ригу, Ревель и Выборг. В августе 1714 года российский флот разгромил шведский в битве при Гангуте. Русские войска взяли под контроль Финляндию, а Дания, Пруссия и Ганновер поделили между собой шведские владения в Германии.

Дальнейшие действия русской армии на территории шведской метрополии и успехи российских дипломатов в блокировании международной поддержки Швеции заставили Карла XII вступить в переговоры с Россией, однако завершить их он не успел. В 1718 году шведский король погиб в Норвегии, а окружение его преемницы Ульрики Элеоноры под влиянием Англии отвергло российские предложения. Шведы заключили мир с Пруссией и Данией и призвали на помощь британский флот.

«Решающую роль в завершении войны сыграли события 1720 года, особенно победа российского флота в Гренгамском сражении», — заявил Евгений Пчелов.

10 сентября 1721 года в городе Ништадт (современный Уусикаупунки) между Россией и Швецией был подписан мирный договор. Документ включал в себя положения о вечном мире между государствами и запрет вступать в направленные друг против друга союзы. Швеция официально передала России права на Прибалтику и часть Карелии, получив за это компенсацию в сумме 2 млн ефимков (талеров). Большую часть Финляндии Россия вернула Швеции. Обе стороны договорились о вечном забвении неприятельских действий в отношении друг друга и об амнистии (не распространявшейся только на предавших Россию казаков). Пленные получили свободу выбора места проживания, а жители Прибалтики — гарантии сохранения своих прав. Также Россия и Швеция договорились о правилах торговли и международного судоходства. Швеция обязалась начать при российском посредничестве мирные переговоры с Речью Посполитой.

Гангутское сражение, один из эпизодов Северной войны

«Пётр проявил себя хорошим дипломатом. Он понял, что Швецию унижать не стоит, сделав её вместо этого нейтральной страной. Мир был компромиссный», — отметил Виталий Захаров.

По словам Павла Кротова, Ништадтский мир был очень выгоден России.

«Россия получила широкий выход к морю и территорию от Выборга до Риги, став на место Швеции в регионе. А денежная компенсация Швеции была хитрым дипломатическим ходом. Коммерческий характер сделки снимал вопрос с гипотетическими территориальными претензиями Речи Посполитой, которая в своё время вышла из войны довольно предательски. В целом же, триумфально завершив Северную войну, Россия превратилась в великую державу, игравшую важную роль на международной арене, одного из гарантов общеевропейской стабильности», — подчеркнул эксперт.

Карта разграничения земель между Российским и Шведским государствами согласно Ништадтскому мирному договору (1722)

© Атлас Всероссийской Империи. Собрание карт И. К. Кирилова

Как отметил Евгений Пчелов, благодаря Северной войне и Ништадтскому миру Россия получила выход к незамерзающему морю и связанные с этим экономические возможности.

«Пётр выполнил великую историческую задачу русской политики. Для России это было одним из важнейших событий в истории», — подытожил Пчелов.