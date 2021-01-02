Друг и соратник Петра Великого: какую роль в истории России сыграл Франц Лефорт

365 лет назад родился Франц Лефорт. Переехав в Россию, выходец из Женевы стал близким другом и соратником русского царя Петра I. Он был участником многих военных походов и дипломатических миссий. В его доме Пётр I проводил неофициальные совещания и деловые встречи. По словам экспертов, хотя Лефорт и не занимал высоких должностей, он стал важным винтиком в механизме петровских реформ.

2 января 1656 года в Женеве родился Франц Лефорт — будущий сподвижник и личный помощник Петра I, вдохновивший монарха на проведение в России ряда реформ. Не занимая высших должностей в официальной государственной иерархии, он тем не менее сыграл важную роль в истории России.

Из купцов в военные

Франц Лефорт происходил из знатного шотландского рода, часть представителей которого обосновались в Северной Италии, а затем переехала в Женеву. Отец Франца Лефорта Яков занимался торговлей и добился больших успехов. Кроме того, семья Лефорт была связана родственными узами с самыми богатыми и влиятельными семьями Женевы.

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Яков Лефорт планировал, что сыновья, включая Франца, продолжает его дело. После окончания женевского коллегиума Лефорта-младшего отправили учиться торговому делу к одному из марсельских купцов. Но Франца торговля не привлекала. Вместо обучения у отцовского знакомого он на несколько месяцев поступил на службу в крепость Марселя.

Недовольный непослушанием Франца отец отозвал его домой и заставил заниматься торговыми делами. Однако вскоре молодой человек познакомился с сыном курляндского герцога Карлом-Яковом, который находился в Женеве с деловым визитом и предложил Лефорту-младшему вместе с ним поступить на военную службу в Голландии.

Несмотря на недовольство отца, Франц оставил дом и отбыл в Нидерланды. Но пока Лефорт-младший воевал, отец умер, не оставив ему наследства. Найти стабильную работу в Голландии Франц не смог и отозвался на призыв подполковника Якова фон Фростена, набиравшего добровольцев для службы в России.

Пока отряд фон Фростена через Архангельск добирался в Москву, к власти в России пришёл новый царь — Фёдор Алексеевич. Иностранные военные ему не понравились, и он отказался принимать их на службу. В ожидании новых профессиональных перспектив Лефорт поселился в Немецкой слободе в Москве. Там он познакомился с западными дипломатами и иностранными офицерами, находившимися на русской службе.

Вскоре Лефорт женился на Елизавете Сугэ — родственнице влиятельного офицера и дипломата Патрика Гордона.

В 1678 году, после более чем двухгодичного пребывания в России, Франц Лефорт был принят на военную службу в чине капитана, а вскоре получил должность командира роты в Киеве в составе корпуса князя Василия Голицына. Командовать войсками киевского гарнизона был назначен Патрик Гордон.

Герб Лефортов

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Около двух с половиной лет Лефорт провёл на южных границах России и хорошо себя зарекомендовал, отражая набеги отрядов Крымского ханства. После завершения военных действий он получил отпуск и отправился в Женеву, где был очень тепло принят родными и близкими. Опытному офицеру теперь поступали предложения о службе в Англии, Франции, Германии и Нидерландах, но он заявил, что останется в России.

Уже по дороге в Москву он узнал о смерти русского царя и засомневался в своих дальнейших перспективах, но его опасения оказались напрасны. В России выросло влияние благоволившего Лефорту князя Василия Голицына, фаворита царевны Софьи, которая была регентшей при младших братьях Петре и Иване. Лефорт сразу получил дипломатические поручения и стал быстро продвигаться по службе, всего за несколько месяцев пройдя путь от капитана до подполковника. Среди иностранцев, которые жили в России, он стал пользоваться значительным авторитетом.

Друг царя

Вернувшись в Москву, Лефорт сблизился с Петром I. По одной из версий, Лефорт был одним из тех, кто запустил процесс перехода войск на сторону будущего императора во время его конфликта с Софьей. Согласно другой версии, Пётр обратил внимание на Лефорта как на одного из самых авторитетных жителей Немецкой слободы, прекрасно разбиравшегося в европейских порядках.

«Лефорт был весёлым, славным и добрым человеком, одним из немногих людей, которые смогли стать другом Петру. Стремление царя ввести в России европейские порядки и обычаи — это то, что Лефорт в нём поддерживал», — рассказал в интервью RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

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По словам историка Евгения Пчелова, Лефорт был одним из первых друзей-иностранцев Петра, которые жили в Москве и поддерживали его европеизаторскую деятельность.

«Своё первое представление о Европе и её культуре Пётр получил именно благодаря Немецкой слободе и, в том числе, благодаря Лефорту. Когда Пётр стал полноправным правителем, Лефорт превратился в его опору в вопросе проведения реформ», — отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Петру I нравилось бывать дома у Лефорта вместе с представителями своего ближайшего окружения. Царь даже дал ему денег, чтобы тот пристроил к своему дому специальный зал, роскошно оформленный и способный вместить до 1,5 тыс. человек. В доме Лефорта не только проводились царские застолья и балы, но также неофициальные совещания и деловые встречи. Историки называли дом Лефорта «небольшим дворцом» царя, в котором Пётр мог чувствовать себя свободным от различных условностей.

С помощью Лефорта Пётр I начал самостоятельную внешнеполитическую деятельность. В 1692 — 1693 годах царь вступил в официальную переписку с властями Женевы, благодарившими Петра за «благоволение», оказываемое их соотечественнику.

При Петре Лефорт получил командование первым отборным полком и был произведён в генерал-майоры, а позднее в полные генералы. После назначения Лефорт обратился к царю с просьбой выделить для его полка плац и средства на создание слободы. Этот район по сей день известен в Москве как Лефортово.

В Азовских походах Петра I Франц Лефорт принимал самое активное участие. Несмотря на сложные условия, он сумел сохранить все пушки и знамёна, а также большую часть личного состава своего отряда. Кроме того, он смог захватить одно из турецких знамён.

Романтизированный портрет Петра I Поль Деларош, 1838

«Лефорт был человеком храбрым и мужественным, а Пётр это ценил», — заявил Михаил Мягков.

В 1695 году Пётр назначил Лефорта адмиралом русского флота. При этом историки отмечают, что тот не имел никаких познаний в морском деле, однако Пётр высоко ценил его исполнительность.

В то же время, по словам Павла Кротова, используя авторитет Лефорта среди западных дипломатов, окружение Петра часто распространяло через него выгодную для официальной Москвы информацию. При этом, как отмечают эксперты, в некоторых случаях Лефорта использовали «втёмную», передавая через него сведения, не соответствовавшие действительности.

В частности, в тот период западные политики поддерживали Турцию, чтобы не допустить усиления России в Причерноморье. И для того, чтобы успокоить Европу относительно военных приготовлений Москвы на южных границах, российское командование использовало связи Лефорта.

«Через Лефорта была запущена информация, что корабли будут строиться для Каспийского моря, чтобы на Западе не забеспокоились и не предприняли никаких враждебных действий. А на самом деле корабли были против Турции», — рассказал в разговоре с RT профессор СПбГУ Павел Кротов.

Портрет Ф. Я. Лефорта

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Стоит отметить, что во время Второго азовского похода флот под командованием Лефорта блокировал крепость Азов с моря, что внесло значительный вклад в последующую победу русской армии.

Однако во время Азовских походов Лефорт серьёзно подорвал своё здоровье. После неудачного падения с лошади он сильно травмировался. Рана на его теле постоянно болела и гноилась. Адмиралу сложно было даже выдержать обратную дорогу в Москву. Его везли сначала на корабле, а затем в санях. Но Лефорт нужен был Петру и поэтому, слегка оправившись, он приехал к царю, который вручил ему дорогие подарки и титул новгородского наместника.

Позднее, в 1697 году, Лефорт встал во главе Великого посольства в Европу. По мнению ряда историков, именно он подтолкнул Петра I к организации этой дипломатической миссии, в которой царь принимал участие инкогнито.

«Однако в Великом посольстве, в котором сам Лефорт был первым великим послом, он исполнял представительскую роль и тайных переговоров не вёл», — отметил Павел Кротов.

Пётр I в Дептфорде в 1698 г.

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По словам Кротова, Лефорта использовали для распространения информации о том, что Пётр якобы готовится к созданию широкой антитурецкой коалиции, тогда как на самом деле царь уже искал союзников для борьбы со Швецией.

«Лефорт занимался международным имиджем России, говоря современным языком. Он выполнял представительские, репрезентативные функции», — добавил Пчелов.

По словам эксперта, Лефорт проводил официальные переговоры, вёл переписку с европейскими дипломатами, тратил огромные суммы на официальные приёмы и праздники. А в ряде случае выступал в качестве личного переводчика Петра.

После возвращения в Россию состояние здоровья Лефорта резко ухудшилось, и неожиданно для всех 12 марта 1699 года он умер в Москве от «горячки», как писали современники. Пётр был чрезвычайно опечален и заявил: «На кого могу я теперь положиться? Он один был верен мне».

Царь велел похоронить Лефорта с большими почестями, оплатил его долги и назначил пенсию его вдове.

Вид на Лефортовский и Слободской дворцы и улицу Коровий Брод (нынешнюю 2-ю Бауманскую) в Москве

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По мнению Евгения Пчелова, «вся европейская политика Петра была инициирована такими людьми, как Лефорт».

В свою очередь, Михаил Мягков отметил, что Лефорт был не только ближайшим личным помощником Петра I, но и одновременно другом. Он мог составить царю компанию во время застолья, познакомить его с нужными людьми.

«Лефорт обладал хорошими манерами, умел танцевать и был галантен. Как военный специалист он был вполне компетентен, но в силу нехватки знаний не мог быть ведущим локомотивом петровской политики, как его иногда пытаются представить. Однако Лефорт стал одним из тех важных винтиков, которые встроились в механизм реформ Петра Великого», — подытожил Павел Кротов.