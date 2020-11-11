«Полководец нового типа»: какую роль в истории России сыграли победы Михаила Голицына

345 лет назад родился выдающийся русский полководец и сподвижник Петра I генерал-фельдмаршал Михаил Голицын. По оценкам историков, он внёс крупный вклад в победу России в Северной войне. Кроме того, поддержка со стороны Голицына как представителя старого княжеского рода много значила для Петра I с политической точки зрения. Несмотря на то, что после смерти Петра I Михаил Голицын неоднократно выражал неудобные для новых монархов идеи, он до самой смерти сохранял высокие звания и пользовался почётом в обществе.

Михаил Голицын родился 11 ноября 1675 года в княжеской семье, относящейся к роду Гедиминовчией. Его отец был боярином и воеводой.

Путь к славе

Службу Михаил Голицын начал ещё в детстве — был стольником при царе, а затем стал барабанщиком Семёновского полка. В 1694 году Голицына произвели в прапорщики. В составе Семёновского полка он принимал участие в Азовских походах Петра I. За боевые отличия был произведён сначала в поручики, а затем в капитан-поручики. В конце 1690-х Голицын участвовал в подавлении стрелецких волнений. В 1700 году был ранен в битве при Нарве, но поле боя не покинул. В начале Северной войны получил звания майора и подполковника.

По словам историков, стремительный карьерный рост Голицына начался с осады Нотебурга (крепость Орешек). Во время затяжного штурма укреплений русские войска понесли большие потери и в какой-то момент дрогнули. Штурмовые лестницы оказались слишком короткими, а у подножья стен было мало места.

Пётр I отдал приказ об отступлении. Однако Голицын заявил посланнику: «Скажи государю, что теперь я принадлежу не Петру, а Богу». Он приказал оттолкнуть от берега лодки, чтобы отнять всякую мысль об отступлении, и вновь повёл отряд семёновцев на приступ. В итоге солдаты Голицына вместе с пришедшим им на помощь подкреплением вынудили гарнизон крепости капитулировать. Ставший героем дня Голицын был награждён званием полковника лейб-гвардии Семёновского полка, золотой медалью и денежной премией.

Также по теме «Российский путь модернизации»: что привёз Пётр I из Великого посольства 320 лет назад, завершив свою миссию в Западной Европе, Великое посольство, в состав которого инкогнито входил сам царь Пётр I,...

В дальнейшем Голицын принимал участие во взятии Ниеншанца, Нарвы и Митавы. В 1705-м он был произведён в бригадиры, а год спустя — в генерал-майоры.

В 1708 году войска под руководством Михаила Голицына нанесли поражение шведам в сражении при селе Добром. Русский отряд атаковал противника, а затем отошёл, захватив шесть знамён. За это Голицын был удостоен ордена Святого Андрея Первозванного. После сражения при Лесной, в ходе которого князь командовал одной из русских колонн и внёс серьёзный вклад в победу, он получил звание генерал-поручика.

По словам историков, после боя Пётр расцеловал Голицына, вручил ему свой портрет, усыпанный бриллиантами, и предложил просить обо всём, о чём князь только пожелает. Голицын попросил царя восстановить в генеральском звании разжалованного ранее в рядовые за военное поражение Аникиту Репнина. Пётр сильно удивился, так как Репнин плохо относился к Голицыну. Однако тот объяснил царю, что их личная вражда не имеет значения, так как Репнин «сведущ в ратном деле».

Во время Полтавской битвы Голицын руководил силами русской гвардии и снова действовал мужественно и умело.

«Голицын после Полтавской битвы едва не принял капитуляцию шведов на Днепре, но тут прибыл Меншиков, и славу от капитуляции шведов получил он», — рассказал RT профессор СПбГУ Павел Кротов.

В 1710 году Голицын участвовал во взятии Выборга.

Полтавский бой (П.Д. Мартен )

© museum.ru

Военный и политик

В неудачном для России Прутском походе 1711 года Михаил Голицын командовал кавалерией. Однако историки не склонны винить князя в бессарабском поражении.

«В провале Прутского похода вины Голицына нет. Это, скорее, вина Петра», — отметил профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

Также по теме «Создание регулярной армии»: какую роль в истории России сыграло введение рекрутского набора 315 лет назад Пётр I своим указом ввёл воинскую повинность для всех сословий России, включая крестьянство. Историки отмечают, что...

По словам собеседника RT, военный талант Голицына в очередной раз раскрылся в 1713 году во время боевых действий на территории Финляндии. В частности, задуманный им обходной десантный манёвр позволил нанести шведам поражение в битве у реки Пялькане. А отменная подготовка голицынских солдат позволила русским войскам одержать победу в сражении при Лапполе, после которого Россия смогла установить стратегической контроль над всей Финляндией.

«Важной победой Голицына, подтвердившей его большие способности как военачальника, стала победа в морской баталии при Гренгаме в 1720 году. Российские моряки захватили четыре шведских фрегата. Это было настоящим триумфом», — заявил RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

Победа при Гренгаме произвела сильное впечатление на Европу. Союзники шведов британцы убедились в том, что запугать Россию своим флотом они не смогут.

После завершения Северной войны Голицын командовал русскими войсками в Санкт-Петербурге, а в 1723—1728 годах — всеми войсками на Украине.

Сражение при Гренгаме 27 июля 1720 года. Художник — Ф. Перро (1841 год)

«Фельдмаршал князь Голицын, герой России, был человек умный и благородный; очень хорошо знал военное искусство, был храбр и любим войсками; смел, отважен и великодушен; иноземцев не любил, но, несмотря на это, отдавал справедливость достойным из них; знатные люди его боялись, а Пётр I уважал», — писал о Голицыне испанский посол герцог Лирийский.

После смерти Петра I Голицын примкнул к сторонникам воцарения внука императора — Петра Алексеевича. Однако, несмотря на это, взошедшая на трон Екатерина I не стала преследовать старого соратника своего мужа и произвела его в 1725 году в генерал-фельдмаршалы. А после воцарения Петра II Голицын стал президентом Военной коллегии.

Во время прихода к власти Анны Иоанновны князь, будучи членом Верховного тайного совета, выступил за ограничение императорской власти. Некоторые историки утверждают, что из-за этого он впал в опалу. Однако должность президента Военной коллегии Голицын сохранил. Умер он 21 декабря 1730 года в Москве.

Дети Михаила Голицына также сыграли роль в российской истории. Его сын Александр стал генерал-фельдмаршалом, участвовал в Семилетней и Русско-турецкой войне, был генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Другой сын, Дмитрий, долгие годы был русским послом в Вене.

М. М. Голицын на памятнике Тысячелетию России в Великом Новгороде

© Wikimedia Commons/Дар Ветер

По словам Дмитрия Володихина, помимо военных успехов Голицына, на его положение в высшем свете влиял тот факт, что он был одним из представителей старой знати, поддержавших Петра и его семью, когда многие из аристократов негативно реагировали на петровские реформы.