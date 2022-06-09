«Был совершён огромный рывок»: как Пётр I изменил Россию

350 лет назад родился будущий император России Пётр I. Эксперты называют его одним из наиболее ярких и противоречивых правителей в истории страны. Он провёл масштабную модернизацию всех сфер общественной, политической и экономической жизни, одержал ряд важных военных побед, превративших Россию в великую державу. При этом историки критикуют его за жёсткий стиль правления.

В ночь на 9 июня 1672 года родился будущий российский император Пётр I. Взойдя на престол, он провёл в стране масштабные реформы и одержал военные победы, позволившие России стать великой державой. Однако многие историки критикуют его за излишне жёсткий стиль правления и увлечённость западными порядками.

Путь к власти

Пётр был 14-м ребёнком, родившимся у царя Алексея Михайловича Романова, и первым в его браке с Натальей Нарышкиной. По словам историков, шансы Петра занять престол изначально были невелики, но большинство его старших братьев умерли ещё детьми, а взошедший на престол после смерти Алексея Михайловича Фёдор III скончался в 1682 году, не оставив прямых наследников. К этому времени у Петра оставался только один старший единокровный брат от первого брака его отца — Иван, но он был болезненным, а некоторые из современников и вовсе называли его слабоумным.

Группа бояр, среди которых важную роль играли Нарышкины (родственники второй жены Алексея Михайловича — Натальи Кирилловны) решили возвести на престол Петра. Но на фоне разошедшихся по Москве слухов об убийстве Ивана Алексеевича в городе вспыхнуло стрелецкое восстание. Часть представителей поддерживавшей Нарышкиных партии были убиты, Иван и Пётр объявлены соправителями, а их старшая сестра царевна Софья стала регентом и фактическим правителем России.

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Как рассказал в разговоре с RT специалист исторического парка «Россия — моя история» Алексей Качалов, стрелецкое восстание 1682 года, во время которого погибли родственники Петра, стало для юного царя тяжёлым потрясением, породившим в его характере скрытность и недоверие к окружающим.

Наталья Кирилловна с сыном после восстания переехали в село Преображенское. Юный царь в это время увлёкся военными играми, в которых вместе с ним принимали участие его ровесники — стольники и слуги. Так у Петра появилось собственное «потешное» войско, напоминающее по своей организации европейские армии. В 1688 году Пётр нашёл в селе Измайлово небольшое судно — ботик, привезённый в своё время в Россию из Англии.

«С появлением ботика жизнь царя изменилась», — отметил в беседе с RT доцент РГГУ им. А.И. Герцена доктор исторических наук Дмитрий Копелев.

Портрет юного Петра I, парсуна второй половины XVII века

У молодого царя возник сильный интерес к судовождению, а затем и к судостроению. По мнению экспертов, именно в это время у Петра появились мысли о создании в России мощного линейного флота.

В августе 1689 года между Петром и Софьей возник конфликт, все детали которого историкам до сих пор неизвестны.

«Произошла путаная история. Пётр получил известие о том, что сестра заводит стрелецкие части в Кремль, испугался, что она якобы готовит его свержение, и бежал в Троице-Сергиев монастырь. В то же самое время до Софьи дошли слухи о том, что брат собирается её убить. Войска и бояре заявили, что поддерживают Петра, так как официально он являлся законным царём», — рассказал в комментарии RT профессор РГГУ Игорь Курукин.

Царевна Софья

© Неизвестный русский художник (1670s-1917)

В результате конфликта царевна Софья была отстранена от власти и заключена в Новодевичий монастырь, а Пётр стал не номинальным, а фактическим главой государства. Иван формально оставался соправителем брата до самой своей смерти в 1696 году, но в государственные дела не вмешивался.

В 1689 году Пётр по настоянию матери женился на Евдокии Лопухиной, в браке с которой у него родился сын Алексей. Однако царь вскоре охладел к супруге и через некоторое время отправил её в монастырь.

Великий реформатор

В начале 1690-х годов Пётр много времени проводил в Новонемецкой слободе близ Москвы, общаясь с иностранцами. Тогда же у него начался роман с немкой Анной Монс.

«Анна Монс — иноземка, дочь виноторговца — девушка, из любви к которой Пётр особенно усердно поворачивал старую Русь лицом к Западу —и поворачивал так круто, что Россия доселе остаётся немножко кривошейкою», — писал об этих отношениях историк Даниил Мордовцев.

Пётр даже задумывался о женитьбе на Монс, но узнал, что Анна ему не верна...

Как отмечают эксперты, пока Пётр проводил время в Новонемецкой слободе, в вопросах управления государством ему помогали родственники. В частности, многие государственные дела взял на себя его дядя — боярин Лев Нарышкин. Однако в середине 1690-х годов все ключевые политические решения царь принимал самостоятельно. Одним из основных направлений его внешнеполитической деятельности стала борьба с Османской империей.

В 1696 году российские войска захватили находившуюся в устье Дона крепость Азов. Это стало первой крупной победой петровской армии. Год спустя у Петра появилась новая внешнеполитическая инициатива — из России в Европу отправилось «Великое посольство», в состав которого инкогнито входил и сам царь. Он побывал в Пруссии, Нидерландах, Англии и других европейских странах, лично ознакомился с работой фабрик, заводов, верфей, арсеналов и иностранных органов власти. В Амстердаме Пётр обучился кораблестроению и получил патент корабельного мастера.

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В 1698 году Пётр прервал участие в «Великом посольстве» из-за начала нового стрелецкого восстания. Выступления стрельцов были фактически подавлены, когда царь находился ещё в пути. Вернувшись в Россию, Пётр лично участвовал в расследовании, а также в пытках и казнях восставших. Он повелел ликвидировать стрелецкое войско. Основу российской армии после этого составили полки, организованные на европейский манер.

Ещё во время «Великого посольства» Пётр попытался создать в Европе мощную антитурецкую коалицию, но безуспешно. Он решил переориентироваться на борьбу с другим многолетним соперником России — Швецией. Заключив союз с Данией и Саксонией, Пётр в 1700 году вступил в Северную войну против шведского короля Карла XII. Боевые действия начались для России неудачно — с поражения в Нарвском сражении. Но Пётр сумел быстро восстановить армию и создать мощную артиллерию. В 1709 году он полностью переломил ход войны, разгромив вторгшуюся в Россию шведскую армию в Полтавской битве.

Швеция, несмотря на поражение на суше, сохранила сильный флот. Но Пётр смог также создать мощные военно-морские силы. В 1714 году российский флот одержал первую крупную победу на море в Гангутском сражении, а к 1721-му Пётр добился окончательной победы в войне, в результате которой Россия получила земли на берегах Балтийского моря и обрела статус великой державы. Территории, присоединённые Петром к России на Балтике, и основанный им в 1703 году город Санкт-Петербург позже начали образно называть «Окно в Европу». Широкую известность это выражение получило после того, как его использовал в поэме «Медный всадник» Александр Пушкин.

Во время войны со Швецией Пётр сделал своей любовницей захваченную в плен Марту Скавронскую (по одной версии латышку, согласно другой — шведку по происхождению). По словам историков, своей домовитостью и добрым нравом девушка смогла настолько покорить сердце царя, которому до этого не везло в личной жизни, что в 1711 году он объявил её своей женой и царицей под именем Екатерина.

Параллельно с боевыми действиями против Швеции Пётр пытался воевать с Турцией, но на этом фронте его ожидала неудача. В 1711 году петровские войска были разгромлены в Прутском походе — и России пришлось вернуть Османской империи крепость Азов.

Взятие крепости Азов, гравюра художника Монталегре

Активные военные действия требовали значительных расходов и напряжения сил всего государства. В связи с этим Пётр проводил в стране масштабные социально-экономические реформы. При нём активно создавались новые мануфактуры, строились предприятия чёрной и цветной металлургии, оружейные заводы, фабрики по производству тканей, канатов, одежды и изделий из кожи. Промышленники получали от государства льготы и землю. Пётр официально объявил недра России царской собственностью, но при этом предоставлял возможность добывать полезные ископаемые всем желающим. Шло активное промышленное освоение Урала. Для защиты отечественных производителей от иностранных конкурентов Пётр вводил протекционистские меры.

При Петре окончательно был определён статус крепостных крестьян и образован разряд государственных крестьян, к которым были причислены ранее свободные люди. Однако были приняты также некоторые меры в защиту крестьянства — например, крепостных при продаже запретили разлучать с семьями.

Пётр завершил оформление в России частной собственности на землю и на юридических основаниях оформил сословия крестьянства и дворянства. Он разработал и ввёл в действие в России Табель о рангах, согласно которой продвижение по службе зависело от личных способностей, а не от знатности и родовитости. При этом государственная служба для дворянства стала обязательной, а само дворянство — открыто для представителей других сословий.

Полтавская битва, мозаика М. Ломоносова

Отказавшись от существовавших ранее институтов сословного представительства, Пётр добился статуса абсолютного монарха и в 1721 году был объявлен императором. Он провёл масштабную административную реформу, внедрив коллежскую систему и создав новые органы местного самоуправления. Государство было поделено на губернии, провинции и уезды. Столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

При Петре в России активно развивалась культура: живопись, архитектура, литература и музыка; предпринимались попытки организации государственного театра. На бытовом уровне Пётр пытался внедрять в России европейские привычки и обычаи. В частности, это выражалось в принуждении привилегированных сословий к сбриванию бород и ношению европейского платья. Тех, кто желал сохранить растительность на лице и носить традиционную русскую одежду, Пётр штрафовал и подвергал другим формам правового преследования.

Пётр покровительствовал книгопечатанию и начал издавать в России первую газету. Молодых дворян он массово отправлял на учёбу за границу, в России создавал специализированные светские учебные заведения: Школу математических и навигацких наук, Морскую академию, Хирургическую школу и другие.

Затронули петровские реформы и церковную сферу. В 1721 году он отменил в России патриаршество и учредил Святейший правительствующий синод — высший орган церковно-государственного управления, напоминающий по своей структуре светские коллегии. Аппарат церковного управления фактически был подчинён государству.

Памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге

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© Zamir Usmanov

В 1722—1723 годах Пётр I совершил Персидский поход, по результатам которого в состав России вошли обширные территории на Кавказе.

Умер Пётр 8 февраля 1725 года в Санкт-Петербурге. Прямого наследника он не оставил. Царевич Алексей был обвинён отцом в государственной измене и приговорён к смертной казни, а сыновья от брака с Екатериной умерли в раннем детстве. После смерти царя ряд его приближённых при поддержке гвардии возвели на престол вдову Петра — императрицу Екатерину I.

По словам профессора МПГУ Виталия Захарова, Пётр вступил на престол одной страны, а оставил после себя принципиально другую.

«Итоги правления Петра противоречивы. Он, без сомнения, один из самых ярких наших царей, и при нём был совершён огромный рывок в развитии России во всех сферах. Но это происходило с надрывом и часто сопровождалось значительными жертвами. По некоторым подсчётам, только при строительстве Санкт-Петербурга погибли около 100 тыс. человек. Элита при Петре восприняла западные культурные ценности, а народ сохранил традиционные русские. Из-за этого вырос уровень социальной розни, приведшей в дальнейшем к восстаниям и революциям», — подытожил Захаров.