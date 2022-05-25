«Борьба придворных кланов»: как Стрелецкое восстание 1682 года повлияло на судьбу царя Петра I

340 лет назад в Москве начался Стрелецкий бунт, спровоцированный слухами о намерении бояр извести царский род. Стрельцы ворвались в Кремль и убили нескольких влиятельных государственных деятелей. У историков до сих пор нет единого мнения относительно истинной подоплёки восстания. Одни связывают его с интригами семьи Милославских, другие — с объективным недовольством стрельцов ситуацией в стране. Из-за бунта сорвалась попытка членов Боярской думы сделать малолетнего царевича Петра Алексеевича (будущего Петра I) единоличным правителем России. В итоге брат Петра, Иван Алексеевич, стал его соправителем, а старшая сестра юных царей Софья — регентом.

25 мая 1682 года (15 мая по старому стилю) в Москве началось Стрелецкое восстание. Его участники жестоко расправились с группой государственных деятелей, пытавшихся объявить единоличным правителем России девятилетнего Петра Алексеевича. В итоге брат царевича по отцу Иван Алексеевич стал его официальным соправителем на троне, а сестра Софья — регентом. Именно ей на протяжении следующих семи лет фактически принадлежала власть в государстве.

Предпосылки к восстанию

Профессиональное стрелецкое войско возникло в Русском государстве в XVI веке, во время царствования Ивана Грозного. Подчинялось оно Стрелецкому приказу (аналог военного министерства). Историки отмечают, что по своему социальному статусу, вооружению и тактике действий стрельцы в значительной мере напоминали европейских мушкетёров.

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«Стрельцы были эффективным профессиональным войском, хорошо зарекомендовавшим себя в многочисленных войнах. Они были стойкими бойцами, имевшими особую этику корпоративного единства, которая заставляла их поддерживать друг друга как в военное, так и в мирное время», — отметил в разговоре с RT профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

Однако главной «болезнью» стрелецкого войска историк назвал коррумпированность его командования.

«К сожалению, командование стрелецких полков практиковало взяточничество, привлечение стрельцов к хозяйственным работам в личных интересах начальников, недоплату военным жалования. Из-за этого среди стрельцов долгое время зрело недовольство сложившимся положением», — подчеркнул Володихин.

По словам историков, катализатором для социального взрыва в стрелецкой среде стали политические процессы, протекавшие в Русском государстве в 1670—1680 годы. В 1676 году умер царь Алексей Михайлович. Наследником престола стал Фёдор Алексеевич — его сын от брака с Марией Ильиничной из рода Милославских.

Фёдор был хорошо образован, хотел реформировать армию и административный аппарат. Но завершить начатое он не успел: через шесть лет правления, 7 мая 1682 года, он умер при не до конца выясненных обстоятельствах, по одной из версий, от цинги. Стоит отметить, что слабое здоровье было отличительной чертой всех сыновей Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной.

Картина Сергея Иванова «Стрельцы»

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Фёдор умер бездетным — его единственный сын скончался в младенчестве. По словам историков, формально на престол мог претендовать младший брат Фёдора, Иван. Однако он тоже был крайне болезненным. Более того, злые языки называли его слабоумным. По версии части современных исследователей, Иван страдал от эпилепсии и от цинги. Но род Милославских поддерживал кандидатуру Ивана в качестве претендента на престол.

Однако симпатии большинства членов Боярской думы оказались на стороне другого наследника — сына Алексея Михайловича от второго брака (с Натальей Кирилловной из рода Нарышкиных), Петра. При содействии Нарышкиных девятилетний Пётр Алексеевич (будущий царь Пётр I) 7 мая 1682 года был объявлен царём.

«По сути дела, это была борьба придворных кланов, и малолетние дети здесь выступали исключительно в качестве креатур», — заявил в разговоре с RT доцент МПГУ Алексей Синелобов.

Стрелецкое восстание

«Фёдор Алексеевич в своё время по результатам рассмотрения коллективных жалоб, поданных стрельцами, арестовал по подозрению в экономических нарушениях нескольких полковников. Но после смерти Фёдора их сразу же выпустили. В совокупности с известием о возведении на престол девятилетнего мальчика это создало у стрельцов впечатление, что бояре захватили реальную власть и скоро начнут их бесконтрольно грабить. Полки начали отказываться приносить Петру присягу», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, доктор исторических наук Андрей Богданов.

О том, что произошло дальше, историки до сих пор спорят. По мнению Алексея Синелобова, в последующих событиях важную роль сыграла старшая сестра Ивана Алексеевича — Софья. Она привлекла на свою сторону влиятельных представителей стрелецкого войска, действуя через доверенных лиц вместе с другими представителями Милославских.

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В свою очередь, Андрей Богданов считает, что представители активной части стрельцов сами выбрали новых командиров и назначили агитаторов, которые стали распространять в народе слухи об отравлении боярами царя Фёдора и его сына Ивана, а также о попытках бояр извести весь царский род. 25 мая 1682 года вооружённые стрельцы, развернув свои знамёна, вошли в Кремль.

Царица Наталья Кирилловна вывела навстречу стрельцам Ивана и Петра. Иван подтвердил собравшимся, что с ним всё в порядке. Влиятельный боярин Артамон Матвеев, близкий соратник Алексея Михайловича, почти уговорил стрельцов разойтись, но в дело вмешался один из руководителей Стрелецкого приказа — Михаил Долгоруков. Он начал бранить своих подчинённых и в грубой форме потребовал, чтобы они покинули Кремль. Его поведение разгневало стрельцов.

Подстрекаемые сторонниками Милославских, военные бросились на Долгорукова и убили его. После этого стрельцы стали искать других государственников, которые с подачи Милославских считались изменниками.

Был жестоко убит формальный глава Стрелецкого приказа Юрий Долгоруков (отец Михаила), боярин Артамон Матвеев, дядя Петра I по матери Иван Нарышкин и ещё несколько человек.

Картина Николая Дмитриева-Оренбургского «Царица Наталья Кирилловна показывает взбунтовавшимся стрельцам живого и здорового царевича Ивана»

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Стрельцы предъявили властям ультиматум, потребовав выплатить им все долги по жалованию. Ответственность за выполнение этого требования взяла на себя Софья, хотя власть в стране на тот момент ей формально не принадлежала. По словам историков, она приказала собирать деньги на выплаты стрельцам по всей стране и даже переплавлять на монеты золотую и серебряную посуду.

«В происходящем в Москве кровавом кошмаре мужчины боялись сказать слово, потому что за него можно было сразу погибнуть. Глядя на окровавленное оружие, Софья оказалась единственным членом царской семьи, нашедшим в себе силы разумно разговаривать со стрельцами, убеждая их в том, что всё будет хорошо, что все их требования выполнят, а Ивана восстановят в правах», — рассказал Андрей Богданов.

По мнению других историков, Софья лично стояла за заговором и диктовала стрельцам ультиматумы, которые те потом оглашали. Именно поэтому восставшие потребовали признать Ивана царём, а Софью — регентом.

5 июня 1682 года было объявлено о введении в России института соправительства. Иван Алексеевич признавался «старшим» царём, Пётр Алексеевич — «младшим» царём, а царевна Софья — регентом при них.

Картина Алексея Корзухина «Мятеж стрельцов в 1682 году»

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На фоне восстания Стрелецкий приказ возглавил князь Иван Хованский, который пытался маневрировать между официальной властью и стрельцами, и его влияние на политические процессы в стране резко возросло. Стрельцы были переименованы в «надворную пехоту» (аналог гвардии) и добились признания своих действий не бунтом, а борьбой с «изменниками». Текст соответствующей жалованной грамоты был записан на каменном столбе, установленном на Красной площади.

Часть стрельцов требовали вернуть «старую православную веру» и настояли на проведении диспута церковных иерархов с раскольниками. Однако, по словам историков, этот диспут ни к чему не привёл.

Представители царского двора и Боярской думы, не желавшие жить в окружении восставших, покидали Москву. В сентябре 1682 года в село Воздвиженское, находившееся возле Троице-Сергиевого монастыря, переехала и царевна Софья. Вскоре она получила анонимный донос на Хованского, в котором он обвинялся в измене и подготовке покушения на членов царской семьи. Глава Стрелецкого приказа был схвачен и казнён. По всей стране был объявлен сбор войск, которые должны были поддержать царскую власть.

Картина Андрея Рябушкина «Стрелецкий дозор у Ильинских ворот в старой Москве»

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«В ходе дальнейших переговоров Софья и её товарищи убедили стрельцов отказаться от вмешательства в государственные дела и статуса надворной пехоты. Иначе их грозили обвинить в выступлении против законной власти», — рассказал Андрей Богданов.

В итоге стрельцы покаялись в своих действиях и их простили. Царский двор вернулся в Москву. Каменный столб с текстом грамоты о правах стрельцов был снесён.

«Реальным правителем России стала царевна Софья, но семь лет спустя Пётр отстранил её от власти и отправил в монастырь. Событиями 1682 года, во время которых на глазах у царя убивали его родных, многие объясняют суровый характер Петра и его дальнейшую жестокость по отношению к стрельцам. Именно при нём стрелецкое войско было расформировано», — подытожил Алексей Синелобов.