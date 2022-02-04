«Мощный социальный лифт»: какую роль в истории России сыграла «Табель о рангах»

300 лет назад в России была обнародована «Табель о рангах» — законодательный акт, определявший порядок чинопроизводства в Российской империи. По словам историков, она стала мощным социальным лифтом, а также привела систему продвижения по службе военнослужащих и гражданских чиновников в состояние «единства и унификации». Как отмечают эксперты, «Табель о рангах» сделала дворянское сословие более открытым и способствовала продвижению по карьерной лестнице многих талантливых людей, не имевших знатного происхождения.

4 февраля 1722 года в России была официально опубликована «Табель о рангах». Этот документ ввёл строгое регламентирование системы чинов в государстве. С некоторыми изменениями он действовал почти два столетия, превратившись в мощный социальный лифт и эффективный инструмент решения кадровых вопросов, говорят историки.

«О рангах всех чинов…»

В XV—XVII веках в Русском государстве действовала система социальных, служебных и бытовых норм, известная как местничество. Именно она определяла порядок распределения должностей в государстве, исходя в первую очередь из знатности происхождения того или иного человека. Однако в период с 1678 по 1682 год местничество в России было поэтапно ликвидировано.

«Фактически путь к будущей «Табели о рангах» расчистил старший брат Петра I — Фёдор Алексеевич. Он отменил местничество и первым планировал ввести унифицированную систему чинов при дворе», — рассказал в интервью RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

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Как отмечают эксперты, местничество не могло удовлетворить потребность Русского государства в кадрах для разраставшегося военного и административного аппарата. Однако Фёдор Алексеевич умер в 1682 году, так и не завершив начатые им реформы. К административным вопросам вернулся со временем Пётр I.

По словам Дмитрия Володихина, масштабные преобразования управленческой сферы в России стали возможны после завершения Северной войны.

«Пётр начал в России коллегиальную реформу, в ходе которой систему приказов сменила система коллегий с новой структурой и более совершенным распределением функций. В связи с этим возникла потребность чётко структурировать продвижение чиновников по службе», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По его словам, при проведении управленческих реформ Пётр I активно использовал европейские модели, в том числе прусскую, датскую, шведскую и французскую. С частью из них он ознакомился во время деятельности Великого посольства.

Табель о рангах

© Министерство обороны РФ

Основные работы по созданию новой системы продвижения по службе были завершены уже в начале 1721 года. Однако Пётр I, который относился к реформе чрезвычайно серьёзно, приказал не обнародовать документ до тех пор, пока его проект не будет тщательно изучен Сенатом, а также Военной и Адмиралтейской коллегиями. Российский император хотел выслушать мнение подданных, какие изменения стоило бы внести в документ.

В сентябре 1721 года Сенат представил собственное заключение по проекту. Военные и морские должности не вызвали никаких вопросов, а вот классы других категорий чиновников были уточнены с учётом иностранного опыта.

2 февраля 1722 года Пётр I утвердил окончательную редакцию документа, а два дня спустя он был официально обнародован под названием «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был».

«Единство и унификация»

По словам Дмитрия Володихина, Пётр I привёл все «факторы, связанные с прохождением государственной службы, в состояние единства и унификации».

«Табель» состояла из таблицы, включавшей конкретные чины и соответствующие им классы, и из пояснений к ней. Чины делились на три типа: воинские, статские (гражданские) и придворные. Воинские чины, в свою очередь, имели четыре разряда: гвардейские, сухопутные, артиллерийские и морские. Самым старшим классом, согласно «Табели», был 1-ый, а самым младшим — 14-ый.

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Изначально таблица содержала не только чины, но и некоторые конкретные должности, которые, впрочем, со временем были либо удалены из документа, либо также преобразованы в чины (например, коллежские советники и коллежские асессоры, которые могли вообще не служить в коллегиях).

По словам экспертов, «Табель» не упраздняла в один момент существовавшие ранее традиционные русские чины (такие как бояре или окольничьи), однако с момента вступления документа в силу они больше не присваивались.

«Табель о рангах» давала возможность получать дворянство выходцам из других сословий. Право на потомственное дворянство изначально имели военные чины, начиная с 14-го класса, и гражданские — с 8-го.

Гражданские чиновники военного ведомства. Артиллерийский чиновник штаб-офицерского звания, топограф обер-офицерского звания, чиновник учебно-воспитательной службы военно-учебных заведений, не имеющий военного чина. 1883 г.

© Wikimedia commons

«Дворянство фактически превращалось в открытое сословие. Стало достаточно достичь определённого класса по службе, чтобы получить дворянский статус со всеми его преимуществами», — пояснил Захаров.

Однако, как отмечают эксперты, со временем власти начали «поднимать планку» получения дворянства на более высокие классы. Делалось это для того, чтобы избежать полного «размывания» дворянства как сословия. С 1845 года возможность получить потомственное дворянство предоставлялась с 8-го военного и 5-го гражданского классов, а с 1856 года, соответственно, — с 6-го и 4-го. Для того чтобы передать детям дворянский титул, нужно было дослужиться до полковника или до действительного статского советника. Кроме того, часть классов предполагали присвоение занимавшим их офицерам и чиновникам личного дворянства, которое по наследству передавать было нельзя.

«Имело место очень много случаев получения дворянства благодаря «Табели о рангах». Можно вспомнить отца Ленина, который имел очень скромное происхождение, но получил потомственное дворянство, дослужившись до чина действительного статского советника», — рассказал RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.

Табель о рангах (конец XIX века)

© Wikimedia commons

По словам историков, несмотря на то что «Табель о рангах» сделала систему управления более демократичной, урождённые дворяне всё равно имели серьёзные преимущества при продвижении по службе. У них изначально был более высокий уровень образования и материального обеспечения. Последнее играло особую роль, так как финансовое вознаграждение за государственную службу в Российской империи было относительно скромным.

В каждом классе нужно было прослужить определённый минимальный срок. При продвижении по службе учитывался уровень образования соискателя. Уже в XVIII веке было принято несколько законов, позволявших лицам, окончившим университет либо кадетский шляхетский корпус, при поступлении на службу перескакивать через первоначальные классы.

Из-за нехватки высоких должностей и снижения мотивации людей к службе, со временем чиновникам начали присваивать более высокие классы по выслуге лет при сохранении за ними предыдущего места работы. По словам историков, это привело к постепенному превращению категории класса в «Табели о рангах» в самостоятельный правовой феномен. Получивший следующий класс чиновник имел первостепенное право на занятие соответствующей его новому классу вакансии после её появления.

Чиновники Военного министерства 5-го и 8-го классов. 1863 г.

© Wikimedia commons

Помимо создания системы продвижения по службе, «Табель о рангах» фиксировала церемониальное старшинство чинов и систему чинопочитания. За этими требованиями следили очень жёстко. Соответствующие правила соблюдались при проведении торжественных мероприятий и даже при общении. В зависимости от класса к военным и чиновникам обращались «ваше высокопревосходительство», «ваше превосходительство», «ваше высокородие», «ваше высокоблагородие» или «ваше благородие». Тех, кто требовал почестей «выше своего ранга», привлекали к ответственности. Положение замужних женщин соответствовало классам их супругов.

«Табель о рангах» действовала в России вплоть до 1917 года. После Февральской революции были отменены придворные звания и старое титулование, а после Октябрьской — все прежние чины и сословия. Однако, по словам Дмитрия Володихина, из-за снижения эффективности системы государственного управления, со временем в СССР была восстановлена чёткая система должностей и званий в армии и на государственной службе.

«Сразу после введения «Табель о рангах» оказалась сверхэффективна. Конечно, как всё новое, она имела определённые изъяны, упростив карьерный рост некоторым проходимцам и просто богачам, покупавшим должности, но в целом она позволила пополнить управленческий аппарат множеством объективно талантливых людей», — говорит Захаров.

Однако, по его мнению, во второй половине XIX века созданная Петром I система начала себя изживать и требовала серьёзной модернизации, направленной на борьбу с коррупцией.

«Табель о рангах» показала себя как мощный социальный лифт. Она позволила подняться по карьерной лестнице тысячам одарённых людей», — подытожил Володихин.