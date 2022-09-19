военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В грузинском парламенте заявили, что Грузия и Украина нужны США для сдерживания России

Короткая ссылка
Грузия и Украина необходимы Соединённым Штатам только в качестве инструментов для сдерживания России. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов парламента Грузии Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили, Созара Субари и Гурама Мачарашвили.
В грузинском парламенте заявили, что Грузия и Украина нужны США для сдерживания России
  • Gettyimages.ru

«Для осуществления этой функции (сдерживания России. — RT) в течение долгих лет они (США. — RT) готовили Украину и Грузию, однако власти Грузии не пошли на уничтожение страны, чего американцы нам никак не прощают», — цитирует документ ТАСС.

По словам грузинских парламентариев, Вашингтон осуществлял финансирование в Грузии с целью ослабления её демократической системы, а не наоборот, как было заявлено американскими властями.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна достигла двузначных показателей экономического роста благодаря правильной позиции по украинскому кризису.

В апреле он заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.

Гарибашвили напомнил, что Грузия хочет «мира, стабильности и развития».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить