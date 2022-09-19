В грузинском парламенте заявили, что Грузия и Украина нужны США для сдерживания России

Грузия и Украина необходимы Соединённым Штатам только в качестве инструментов для сдерживания России. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов парламента Грузии Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили, Созара Субари и Гурама Мачарашвили.

«Для осуществления этой функции (сдерживания России. — RT) в течение долгих лет они (США. — RT) готовили Украину и Грузию, однако власти Грузии не пошли на уничтожение страны, чего американцы нам никак не прощают», — цитирует документ ТАСС.

По словам грузинских парламентариев, Вашингтон осуществлял финансирование в Грузии с целью ослабления её демократической системы, а не наоборот, как было заявлено американскими властями.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна достигла двузначных показателей экономического роста благодаря правильной позиции по украинскому кризису.

В апреле он заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.

Гарибашвили напомнил, что Грузия хочет «мира, стабильности и развития».