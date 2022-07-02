«Заслушал командующих»: глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил группировки российских войск на Украине

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил расположение российских войск, задействованных в специальной военной операции на Украине. Он заслушал доклады командующих о ходе выполнения задач спецоперации и по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок. Тем временем войска союзных сил готовятся освободить расположенный на западе ЛНР город Лисичанск.

Глава Генштаба ВС России, первый заместитель министра обороны страны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.

«Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях», — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что Герасимов уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск.

Бои в районе Лисичанска

Вечером 1 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что расположенный на западе ЛНР город Лисичанск вскоре будет освобождён. Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ несут тяжёлые потери в боях в районе Лисичанска.

По словам Кадырова, союзные силы вошли в город и заняли выгодные позиции.

«Разработанный офицерским составом план освобождения Лисичанска от украинских оккупантов проходит без корректировок. В ближайшее время город будет полностью освобождён от бандеровцев», — написал Кадыров в Telegram.

Он отметил, что украинские войска «не координируют между собой действия и не могут дать достойный отпор», тогда как атака союзных войск «прошла без потерь и планово».

Как отметили позднее в ЛНР, в окружённом Лисичанске могут находиться до 2 тыс. бойцов украинской теробороны.

«Сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 одноразовых бойцов. Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровненской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наёмников», — цитирует ТАСС помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва.

Он также выразил уверенность, что Лисичанск будет освобождён в ближайшие дни.

Подготовка провокаций против ВС РФ

Вечером 1 июля в Минобороны РФ заявили о получении сведений о подготовке украинской стороной очередной провокации для обвинения российских войск в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры. Речь шла о сценарии, предусматривающем использование запрещённых международными соглашениями кассетных боеприпасов.

Также по теме Успешное наступление: в Минобороны РФ заявили о крупных потерях ВСУ в боях под Лисичанском Украинская сторона несёт крупные потери в боях в районе Лисичанска, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, только за день...

«По замыслу военной администрации Одесской области... по местам дислокации украинских вооружённых формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена массовка (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, для каждого участника постановки предусмотрено вознаграждение в размере $500 с авансом в $100.

Российская сторона заранее предупреждает мировое сообщество, что этот и другие подобные фейки о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ.

Тем временем, отметили в Минобороны, ВСУ продолжают использовать в военных целях объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в МО РФ заявили, что украинские военные оборудовали казармы в гимназии и разместили военную технику в городском парке Краматорска.

Обвинения украинского МИД в адрес РФ

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд организации с обвинениями в адрес России. По мнению Полянского, эти высказывания не заслуживают внимания.

В частности, 1 июля Кулеба заявил, что Москва якобы нарушила Конвенцию о геноциде. Полянский назвал слова украинского дипломата «работой на публику».

Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделять им уж слишком много внимания», — сказал Полянский в эфире «Соловьёв LIVE». По его словам, попытки украинской стороны выдать это за решённый вопрос являются стремлением «выдать желаемое за действительное».