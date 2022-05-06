Карякин объяснил, почему стал более резко высказываться на политические темы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему в последнее время стал высказываться более остро на политические и спортивные темы.

«Я высказываю своё мнение, моя позиция достаточно принципиальная. Причём отвечаю по делу, фактами, а не оскорблениями, как это делают многие так называемые собеседники. Повторюсь, что просто перестал бояться каких-то сложных разговоров и хейта в соцсетях, поэтому начал высказывать своё мнение», — цитирует Карякина «Матч ТВ».

По словам шахматиста, раньше он старался избегать каких-то жёстких полемик в соцсетях, высказывался довольно осторожно. Однако теперь ситуация кардинально изменилась.

«Когда вижу, что притесняют мою страну, что нас делают какими-то изгоями — и в шахматном, и в политическом планах, то считаю, что надо заступаться», — подчеркнул он.

Напомним, что 21 марта комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила россиянина Сергея Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Шахматной федерации Москвы сообщили, что у Карякина есть шансы оспорить своё отстранение.