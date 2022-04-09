Алексей Березуцкий высказался о поражении ЦСКА в матче с «Химками»

Главный тренер столичного ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (2:4).

«Начали неплохо, агрессивно играли, но не забили. Пропустили голы в быстрых атаках. Не радует, что пропустили так много, на нас это не похоже», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

По его словам, он не удивился, что на стадионе «Арена Химки» болельщиков ЦСКА оказалось больше, чем фанатов хозяев поля.

Напомним, что «Химки» набрали 24 очка и остаются на 13-м месте в таблице РПЛ. Армейцы с 43 очками занимают третье место.

Ранее ассистент главного тренера красно-синих Григорий Бабаян отреагировал на информацию СМИ о приглашении на пост наставника национальной команды Казахстана.