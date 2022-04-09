Алексей Березуцкий высказался о поражении ЦСКА в матче с «Химками»

Короткая ссылка
Главный тренер столичного ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (2:4).
Алексей Березуцкий высказался о поражении ЦСКА в матче с «Химками»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Начали неплохо, агрессивно играли, но не забили. Пропустили голы в быстрых атаках. Не радует, что пропустили так много, на нас это не похоже», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

По его словам, он не удивился, что на стадионе «Арена Химки» болельщиков ЦСКА оказалось больше, чем фанатов хозяев поля.

Напомним, что «Химки» набрали 24 очка и остаются на 13-м месте в таблице РПЛ. Армейцы с 43 очками занимают третье место.

Ранее ассистент главного тренера красно-синих Григорий Бабаян отреагировал на информацию СМИ о приглашении на пост наставника национальной команды Казахстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить