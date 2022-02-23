Минфин США ввёл санкции против ЦСКА, Хачанов уступил Джоковичу, у Амирова тяжёлая болезнь: итоги 18 февраля

Министерство финансов США ввело санкции в отношении московского футбольного клуба ЦСКА, российский теннисист Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

РИА Новости

У хоккеиста «Салавата Юлаева» Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Минфин США ввёл санкции против ЦСКА. Бабаев высказался о санкциях в отношении ЦСКА. Мешков рассудит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Sportschau сообщил, что несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ. Немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке» и в матчах ЛЧ. Хачанов уступил Джоковичу во втором круге турнира ATP в Дубае. Касаткина разгромно проиграла Свёнтек на турнире в Дохе. Европейский союз наложил санкции на Фетисова и Шипулина. «Матч ТВ» сообщил, что ISU введёт квалификационный раунд на чемпионатах мира и Европы. Россия предложила ISU ужесточить правила смены спортивного гражданства. Ранее сообщалось, что Минспорта Украины отменит все соревнования на территории страны.