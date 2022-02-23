Минфин США ввёл санкции против ЦСКА, Хачанов уступил Джоковичу, у Амирова тяжёлая болезнь: итоги 18 февраля
- РИА Новости
У хоккеиста «Салавата Юлаева» Амирова диагностирована опухоль головного мозга.
Минфин США ввёл санкции против ЦСКА.
Бабаев высказался о санкциях в отношении ЦСКА.
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Sportschau сообщил, что несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ.
Немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке» и в матчах ЛЧ.
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Ранее сообщалось, что Минспорта Украины отменит все соревнования на территории страны.