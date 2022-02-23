Минфин США ввёл санкции против ЦСКА, Хачанов уступил Джоковичу, у Амирова тяжёлая болезнь: итоги 18 февраля

Короткая ссылка
Министерство финансов США ввело санкции в отношении московского футбольного клуба ЦСКА, российский теннисист Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.
Минфин США ввёл санкции против ЦСКА, Хачанов уступил Джоковичу, у Амирова тяжёлая болезнь: итоги 18 февраля
  • РИА Новости

У хоккеиста «Салавата Юлаева» Амирова диагностирована опухоль головного мозга.

Минфин США ввёл санкции против ЦСКА.

Бабаев высказался о санкциях в отношении ЦСКА.

Мешков рассудит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Sportschau сообщил, что несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ.

Немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке» и в матчах ЛЧ.

Хачанов уступил Джоковичу во втором круге турнира ATP в Дубае.

Касаткина разгромно проиграла Свёнтек на турнире в Дохе.

Европейский союз наложил санкции на Фетисова и Шипулина.

«Матч ТВ» сообщил, что ISU введёт квалификационный раунд на чемпионатах мира и Европы.

Россия предложила ISU ужесточить правила смены спортивного гражданства.

Ранее сообщалось, что Минспорта Украины отменит все соревнования на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить