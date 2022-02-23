Sportschau: несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ

Несколько депутатов Европарламента попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить сотрудничество с российской компанией «Газпром» и отобрать у Санкт-Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Времена «наблюдения за ситуацией» прошли. УЕФА должен действовать сейчас и больше не должен узаконивать этот режим», — приводит слова из текста письма депутатов главе УЕФА Александру Чеферину Sportschau.

Проведение финала ЛЧ сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры. Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы к бойкоту финала Лиги чемпионов в Петербурге.

Ранее экс-капитан сборной Финляндии по футболу Тим Спарв призвал отобрать у Петербурга финал ЛЧ.