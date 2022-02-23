Sportschau: несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ
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«Времена «наблюдения за ситуацией» прошли. УЕФА должен действовать сейчас и больше не должен узаконивать этот режим», — приводит слова из текста письма депутатов главе УЕФА Александру Чеферину Sportschau.
Проведение финала ЛЧ сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры. Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы к бойкоту финала Лиги чемпионов в Петербурге.
Ранее экс-капитан сборной Финляндии по футболу Тим Спарв призвал отобрать у Петербурга финал ЛЧ.