Экс-капитан сборной Финляндии по футболу призвал отобрать у Петербурга финал ЛЧ

Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв считает, что у Санкт-Петербурга стоит забрать право проведения финального матча футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Финал Лиги чемпионов нельзя играть в России. Пришло время футбольному сообществу проявить свою позицию», — написал Спарв в Twitter.

Проведение финала ЛЧ сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры. Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы к бойкоту финала Лиги чемпионов в Петербурге.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что безопасности финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.