Журова: безопасности финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге ничего не угрожает

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что безопасности финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.

«Нужно ждать реакции УЕФА. А они на данный момент не говорили о переносе. Это, конечно, замечательно, что МИД различных стран выступают сейчас, но юридическую и финансовую нагрузку по переносу несёт УЕФА, есть и определённые гарантии и договорённости со страной. Безопасности матча в Петербурге не грозит ничего. Только если МИД Великобритании не знает что-то такое, чего мы не знаем сейчас, как, например, поляки начали раздувать сейчас. Причин переносить спортивные соревнования из России нет», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Она отметила, что в России нет никаких волнений среди населения, из-за чего проведение соревнований могло бы стать небезопасным, а в УЕФА знают, как хорошо в стране умеют организовывать спортивные события такого уровня.

«Сейчас так много спекуляций на этот счёт. И ведь таких предложений и в таком количестве не было ни после ситуации с Крымом, ни после Абхазии и Осетии. Никто же тогда не предлагал забирать у России соревнования. А можно узнать у иностранных коллег, а что случилось? Почему тогда не реагировали, а сейчас переносите политику на спорт? Пошла такая бурная реакция на спорт. Переносите это в политическое поле, при чём здесь спорт?» — добавила Журова.

Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры. Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы к бойкоту финала Лиги чемпионов в Петербурге.

Ранее в МИД России призвали Великобританию не спекулировать на тему финала ЛЧ в Петербурге.