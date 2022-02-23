В МИД России призвали Великобританию не спекулировать на тему финала ЛЧ в Петербурге
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«Англия столько людей убила в XXI веке, в частности в Ираке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили. Поэтому не Джонсону заниматься подобными клеветническими вбросами», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».
Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры.
Ранее сообщалось, что МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге.