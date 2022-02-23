В МИД России призвали Великобританию не спекулировать на тему финала ЛЧ в Петербурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призывы британских политиков бойкотировать финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

«Англия столько людей убила в XXI веке, в частности в Ираке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили. Поэтому не Джонсону заниматься подобными клеветническими вбросами», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

Проведение финала ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге.