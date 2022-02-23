«Матч ТВ»: ISU введёт квалификационный раунд на чемпионатах мира и Европы

Короткая ссылка
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) выдвинул на конгресс организации предложение внедрить квалификационный раунд для участия в чемпионатах мира.
«Матч ТВ»: ISU введёт квалификационный раунд на чемпионатах мира и Европы
  • РИА Новости

Если предложение одобрят, то оно вступит в силу с сезона-2024/25, сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что в квалификационном раунде фигуристы будут катать только произвольные программы.

ISU также предлагает увеличить продолжительность турниров. Все дополнительные расходы союз возьмёт на себя.

Напомним, что в настоящий момент квалификационным раундом в чемпионатах мира и Европы фактически служит короткая программа, по итогам которой формируется список участников на произвольный прокат.

Ранее Россия предложила ISU ужесточить правила смены спортивного гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить