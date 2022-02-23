«Матч ТВ»: ISU введёт квалификационный раунд на чемпионатах мира и Европы

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) выдвинул на конгресс организации предложение внедрить квалификационный раунд для участия в чемпионатах мира.

Если предложение одобрят, то оно вступит в силу с сезона-2024/25, сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что в квалификационном раунде фигуристы будут катать только произвольные программы.

ISU также предлагает увеличить продолжительность турниров. Все дополнительные расходы союз возьмёт на себя.

Напомним, что в настоящий момент квалификационным раундом в чемпионатах мира и Европы фактически служит короткая программа, по итогам которой формируется список участников на произвольный прокат.

Ранее Россия предложила ISU ужесточить правила смены спортивного гражданства.