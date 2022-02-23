Россия предложила ISU ужесточить правила смены спортивного гражданства

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдвинула на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение о переходах спортсменов между странами.

Согласно предложению, фигуристы не смогут сменить спортивное гражданство без обязательного одобрения со стороны федерации, сообщает «Матч ТВ». Также говорится о том, что после процедуры перехода спортсмены не должны выступать на соревнованиях 12 месяцев. Предлагаемые правила распространяются на фигуристов, которые участвовали в чемпионатах и других турнирах под эгидой ISU.

Напомним, что из-за высокой конкуренции в женском одиночном катании в России многие спортсменки меняют спортивное гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международных турнирах.

Ранее олимпийская чемпионка Щербакова возобновила тренировки в «Хрустальном».