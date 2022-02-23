Олимпийская чемпионка Щербакова возобновила тренировки в «Хрустальном»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова появилась на тренировках в «Хрустальном».

В социальных сетях появились фотографии Анны Щербаковой с одногруппницами в «Хрустальном». Она подтвердила своё участие в Кубке Первого канала и чемпионате мира. Оба турнира пройдут в марте.

Напомним, что фигуристка выиграла личное золото на Олимпиаде в Пекине. Она безошибочно прокатала короткую и произвольную программы, получив от судей 255,95 балла. Щербакова опередила свою подругу по команде Александру Трусову, которая исполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе.

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