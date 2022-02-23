Олимпийская чемпионка Щербакова возобновила тренировки в «Хрустальном»

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова появилась на тренировках в «Хрустальном».
Олимпийская чемпионка Щербакова возобновила тренировки в «Хрустальном»
  • РИА Новости

В социальных сетях появились фотографии Анны Щербаковой с одногруппницами в «Хрустальном». Она подтвердила своё участие в Кубке Первого канала и чемпионате мира. Оба турнира пройдут в марте.

Напомним, что фигуристка выиграла личное золото на Олимпиаде в Пекине. Она безошибочно прокатала короткую и произвольную программы, получив от судей 255,95 балла. Щербакова опередила свою подругу по команде Александру Трусову, которая исполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе.

Ранее Мишина рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить