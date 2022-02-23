Мишина рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде-2022

Короткая ссылка
Бронзовая призёрка Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, подвела итоги Игр 2022 года.
Мишина рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде-2022
  • РИА Новости

«Самое сложное для спортсменов — это ожидание: ждать, когда пройдёт подготовительный сбор, ждать результатов тестов в номере, день соревнований, выход на лёд, оценки», — написала Мишина в Instagram.

Она также поблагодарила болельщиков, которые просыпались в четыре утра, чтобы поболеть за сборную России на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что Мишина и Галлямов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, но из-за допингового скандала Камилы Валиевой церемония награждения была отменена. В личном турнире российская пара завоевала бронзу.

Ранее Туктамышева заявила, что считает справедливым своё непопадание в сборную России на ОИ-2022. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить