Хачанов уступил Джоковичу во втором круге турнира ATP в Дубае

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Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Хачанов уступил Джоковичу во втором круге турнира ATP в Дубае
  • ©Martin Dokoupil/Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

Российский спортсмен сумел навязать борьбу легендарному сопернику, но тот оказался уверенней при игре на первой подаче (82% выигранных очков против 68%), что и сыграло решающую роль.

В четвертьфинале первая ракетка мира сыграет с чешским теннисистом Иржи Веселы, который одолел испанца Роберто Баутисту-Агута.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае.

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